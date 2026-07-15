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Mbappe buồn nhưng không khóc!

Theo doisongphapluat.nguoiduatin.vn
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Mbappe không khóc, động viên đồng đội và cảm ơn người hâm mộ sau trận Pháp thua 0-2 Tây Ban Nha, khép lại giấc mơ vô địch World Cup.

Rạng sáng ngày 15/7, đội tuyển Pháp đã để thua Tây Ban Nha với tỷ số 0-2 trong trận bán kết World Cup 2026. Như vậy, Pháp sẽ phải đá trận tranh hạng 3 tại World Cup 2026

Mbappe không khóc nhưng mặt lộ rõ sự buồn bã

Dù sở hữu dàn siêu sao đắt giá, đội tuyển Pháp hoàn toàn bế tắc trước lối chơi kỷ luật của Tây Ban Nha. Thất bại này cũng nối dài chuỗi trận đáng buồn của thủ quân Kylian Mbappe trước tài năng trẻ Lamine Yamal

Anh tiến về khán đài cảm ơn sự cổ vũ của người hâm mộ

Mbappe ôm động viên các đồng đội

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Ảnh: Getty

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