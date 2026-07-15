Mbappe buồn nhưng không khóc!

Mbappe không khóc, động viên đồng đội và cảm ơn người hâm mộ sau trận Pháp thua 0-2 Tây Ban Nha, khép lại giấc mơ vô địch World Cup.
Rạng sáng ngày 15/7, đội tuyển Pháp đã để thua Tây Ban Nha với tỷ số 0-2 trong trận bán kết World Cup 2026. Như vậy, Pháp sẽ phải đá trận tranh hạng 3 tại World Cup 2026
Mbappe không khóc nhưng mặt lộ rõ sự buồn bã
Dù sở hữu dàn siêu sao đắt giá, đội tuyển Pháp hoàn toàn bế tắc trước lối chơi kỷ luật của Tây Ban Nha. Thất bại này cũng nối dài chuỗi trận đáng buồn của thủ quân Kylian Mbappe trước tài năng trẻ Lamine Yamal
Anh tiến về khán đài cảm ơn sự cổ vũ của người hâm mộ
Mbappe ôm động viên các đồng đội
HLV tuyển Pháp động viên học trò
Cầu thủ tuyển Pháp không kìm được cảm xúc, lấy áo che mặt sau trận thua
Doue tiếc nuối vì khép lại giấc mơ vô địch thế giới năm 2026
Với chiến thắng thuyết phục này, Tây Ban Nha giành vé vào chơi trận chung kết World Cup 2026. Đối thủ của họ là đội thắng trong trận Argentina - Anh
Porro ăn mừng cực sung sau chiến thắng
Tây Ban Nha một lần nữa khẳng định sức mạnh tuyệt đối khi đối đầu tuyển Pháp
Niềm vui vỡ oà của các cầu thủ Tây Ban Nha
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