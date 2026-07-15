Bạn gái sexy của Lamine Yamal khoe vòng eo con kiến, ăn mừng phấn khích khi Tây Ban Nha vào chung kết World Cup 2026

Có mặt trên khán đài theo dõi trận bán kết World Cup 2026, Inés García - bạn gái của Lamine Yamal - không giấu nổi niềm vui khi Tây Ban Nha đánh bại Pháp 2-0.

Tây Ban Nha đã trở thành đội đầu tiên góp mặt ở chung kết World Cup 2026 sau chiến thắng thuyết phục 2-0 trước tuyển Pháp. Không chỉ các CĐV La Roja vỡ òa, Inés García - bạn gái của Lamine Yamal - cũng có màn ăn mừng đầy cảm xúc ngay trên mạng xã hội.

Người đẹp có mặt trên khán đài để tiếp lửa cho bạn trai trong trận bán kết. Sau tiếng còi mãn cuộc, cô đăng tải ngay một dòng story ngắn gọn nhưng đủ khiến người hâm mộ phấn khích: "Hẹn gặp ở New York." Đây là lời nhắn hướng đến trận chung kết World Cup sẽ diễn ra vào ngày 19/7 trên sân MetLife Stadium (New Jersey), thuộc New York.

Bức ảnh được Inés chia sẻ nhanh chóng nhận được nhiều sự chú ý. Trong trang phục trẻ trung ôm sát, bạn gái Lamine Yamal khoe vòng eo "con kiến", vóc dáng săn chắc và thần thái rạng rỡ khi cùng bạn bè ăn mừng chiến thắng của tuyển Tây Ban Nha.

Bạn gái Yamal chiếm spotlight ở trận Tây Ban Nha 2-0 Pháp

Thời gian gần đây, Inés García liên tục đồng hành cùng Yamal tại World Cup. Cặp đôi cũng không còn giấu kín chuyện tình cảm khi thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào trên mạng xã hội. Đúng dịp sinh nhật tuổi 19 của Yamal, cả hai còn đăng loạt ảnh ôm hôn, nắm tay và tận hưởng kỳ nghỉ bên nhau, chính thức công khai mối quan hệ với người hâm mộ.

Trong khi bạn gái ăn mừng trên khán đài, Yamal tiếp tục có một trận đấu đáng nhớ trên sân cỏ. Chính cầu thủ của Barcelona là người mang về quả phạt đền giúp Tây Ban Nha mở tỷ số sau pha va chạm với Lucas Digne trong vòng cấm.

Sang hiệp hai, Yamal còn có một pha đi bóng và dứt điểm tung lưới tuyển Pháp. Dù bàn thắng bị từ chối vì lỗi việt vị rất sít sao, màn trình diễn của cầu thủ 19 tuổi vẫn được đánh giá là một trong những điểm sáng lớn nhất của La Roja.

Giờ đây, cả Yamal lẫn Inés García đều đã hướng về New York - nơi Tây Ban Nha sẽ bước vào trận đấu quan trọng nhất của World Cup 2026, với mục tiêu chinh phục chiếc cúp vàng danh giá.