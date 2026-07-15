Mbappe: "Chúng tôi đã không làm tất cả những gì có thể để lọt vào chung kết"

Mbappé thất vọng thừa nhận tuyển Pháp "quá nhiều lỗi, không xứng tầm bán kết World Cup".

Sau thất bại cay đắng 0-2 trước đội tuyển Tây Ban Nha tại bán kết World Cup 2026, thủ quân Kylian Mbappé đã không ngần ngại chỉ trích màn trình diễn của chính mình và các đồng đội. Ngôi sao đang khoác áo Real Madrid thẳng thắn thừa nhận Pháp đã chơi dưới sức, mắc quá nhiều sai lầm hệ thống và có một trận đấu không tương xứng với đẳng cấp của vòng bốn đội mạnh nhất thế giới.

Suốt 90 phút trên sân, đoàn quân của HLV Didier Deschamps hoàn toàn bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành của thủ môn Unai Simon. Bản thân Mbappe cũng bị phong tỏa chặt chẽ và không để lại nhiều dấu ấn. Chia sẻ đầy cay đắng với tờ L'Equipe, tiền đạo sinh năm 1998 bày tỏ: “Chúng tôi mắc quá nhiều lỗi, không biết làm thế nào để gây nguy hiểm cho Tây Ban Nha khi cần thiết. Việc thay đổi quyền kiểm soát trận đấu phụ thuộc vào Pháp và chúng tôi đã thất bại. Hệ quả là một màn trình diễn không tốt”.

Mbappe thừa nhận tuyển Pháp chơi không tốt (Ảnh: Getty)

Phân tích sâu hơn về mặt chiến thuật, Mbappe chỉ ra rằng việc hàng tiền vệ Pháp pressing thiếu đồng bộ đã tạo cơ hội cho Fabian Ruiz và Rodri bên phía Tây Ban Nha thoải mái làm chủ tuyến giữa. Anh nhận định: ”Fabian Ruiz và Rodri có thừa thời gian chơi bóng, Pháp thiếu phối hợp khi gây áp lực. Đáng ra chúng tôi nên tập trung vào các pha đấu tay đôi, khiến họ phải chạy theo mình. Ngay cả khi giành bóng ở phần sân đối phương, những pha khống chế bóng của đội tuyển Pháp không tương xứng với một trận bán kết World Cup”.

Sự bất lực của tuyển Pháp thể hiện rõ khi họ không thể áp đặt lối chơi, thường xuyên chuyền hỏng và để đối thủ dễ dàng điều tiết nhịp độ. Trận đấu khép lại với tấm thẻ vàng đầy thất vọng dành cho Mbappe ở cuối hiệp hai. Thủ quân tuyển Pháp thừa nhận toàn đội đã chơi dưới trung bình cả về mặt kỹ thuật lẫn chiến thuật: “Tôi không nghĩ Pháp đã chơi trận đấu như mình mong muốn, cả về chiến thuật lẫn kỹ thuật, xét về màn trình diễn tổng thể mà chúng tôi thể hiện. Và khi tổng hợp tất cả những điều đó lại, kết quả là một thất bại. Tất nhiên, đó là một sự thất vọng lớn, nhưng nếu khách quan, chúng ta đã không làm tất cả những gì có thể để lọt vào chung kết“.

Mbappe cho rằng toàn đội đã chơi dưới sức (Ảnh: Getty)

Dù giấc mơ chạm tay vào chiếc cúp vàng một lần nữa bị dập tắt, Mbappe vẫn kêu gọi các đồng đội nhanh chóng đứng dậy để chuẩn bị cho trận tranh hạng ba sắp tới. Anh bộc bạch: ”Tôi rất thất vọng, vào chung kết là giấc mơ và đó là cơ hội làm nên lịch sử. Giờ đây, tôi phải đối mặt với thất bại thôi. Tôi không nghĩ mình có thể diễn tả hết sự thất vọng của cả đội và bản thân tôi. Nhưng giống như bất kỳ cầu thủ hàng đầu nào, dù nghe có vẻ hơi máy móc, chúng tôi sẽ phải vực dậy tinh thần, nghỉ ngơi và tiếp tục tiến lên. Bởi vì bóng đá không chờ đợi ai, chúng ta phải học hỏi và bắt đầu lại để gạt bỏ thất bại này“.