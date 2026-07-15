Khiến Mbappe "tắt điện", HLV Tây Ban Nha "gáy vang trời": "Pháp rất mạnh, nhưng chúng tôi là đội bóng mạnh nhất thế giới"

Đè bẹp tuyển Pháp, HLV Tây Ban Nha Luis de la Fuente tự tin tuyên bố đội tuyển Tây Ban Nha là đội bóng mạnh nhất thế giới.

Đánh bại đội tuyển Pháp một cách đầy thuyết phục với tỷ số 2-0 ở trận bán kết rạng sáng ngày 15/7, đội tuyển Tây Ban Nha đã chính thức ghi tên mình vào trận chung kết World Cup 2026. Sau trận đấu, Huấn luyện viên trưởng Luis de la Fuente đã không giấu nổi sự tự hào và tự tin tuyên bố vị thế số một của Tây Ban Nha ở thời điểm hiện tại.

Phát biểu trong phòng họp báo sau chiến thắng giòn giã, chiến lược gia De la Fuente khẳng định bản lĩnh của các học trò khi đã biến một trận cầu thượng đỉnh trở nên dễ dàng:

"Đội tuyển Pháp ư? Chúng tôi đã nói với nhau rằng Tây Ban Nha sẽ đối đầu với một trong những đội mạnh nhất với những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Nhưng họ cũng sẽ phải đối mặt với đội bóng mạnh nhất thế giới. Tây Ban Nha đã biến những điều khó khăn trở nên dễ dàng".

Sự thật là các học trò của De la Fuente đã mã hoá mọi mũi tấn công của tuyển Pháp (Ảnh: Getty)

Sự tự tin của nhà cầm quân 65 tuổi là hoàn toàn có cơ sở. Suốt 90 phút thi đấu, bộ đôi tiền vệ Fabian Ruiz và Rodri đã hoàn toàn làm chủ khu trung tuyến, cắt đứt sợi dây liên lạc giữa các tuyến bên phía tuyển Pháp. Ngay cả niềm hy vọng số một của Pháp là Kylian Mbappe cũng rơi vào trạng thái hoàn toàn "tắt điện" trước hàng phòng ngự kỷ luật của Tây Ban Nha. Thậm chí, sự bế tắc còn khiến tiền đạo mang áo số 10 phải nhận một thẻ vàng không đáng có sau tình huống phạm lỗi với thủ môn Unai Simon.

Dù đang sống trong những giờ phút thăng hoa sau khi giành tấm vé đầu tiên vào chơi trận chung kết World Cup 2026, HLV De la Fuente vẫn giữ được sự tỉnh táo cần thiết. Ông nhấn mạnh rằng hành trình vinh quang vẫn còn một nấc thang cuối cùng phải chinh phục:

"Thật khó để diễn tả cảm xúc của đội tuyển Tây Ban Nha lúc này, nhưng đó là niềm hạnh phúc. Tập thể cầu thủ này thật xuất sắc. Chúng tôi vẫn còn một bước nữa phải vượt qua. Đã có rất nhiều áp lực tích tụ và giành vé vào chung kết World Cup là một trách nhiệm lớn, đó là một điều may mắn. Chúng ta phải tận hưởng trọn vẹn điều này".

Với màn trình diễn hủy diệt trước người Pháp, Tây Ban Nha đang gửi đi một thông điệp đanh thép tới đối thủ của họ trong trận chung kết. Trận đấu tranh ngôi vương sắp tới sẽ là cơ hội để thế hệ vàng mới của xứ sở Bò tót hiện thực hóa lời tuyên bố của vị thuyền trưởng, bước lên đỉnh thế giới và khẳng định vị thế độc tôn của mình.