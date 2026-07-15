Em trai 3 tuổi của Lamine Yamal cứ ra sân cổ vũ là gây sốt, biểu cảm ăn mừng đáng yêu khi Tây Ban Nha vào chung kết World Cup 2026

Không ghi bàn, không ra sân thi đấu nhưng Keyne Yamal - cậu em trai mới 3 tuổi của Lamine Yamal - vẫn trở thành "ngôi sao" mỗi lần xuất hiện trên sóng truyền hình.

Nếu Lamine Yamal là ngôi sao sáng của tuyển Tây Ban Nha trên sân cỏ, thì trên khái đài, một cái tên khác của gia đình Yamal cũng đang "chiếm spotlight" không kém. Đó là Keyne Yamal, cậu em trai mới 3 tuổi của tiền đạo Barcelona.

Suốt hành trình của La Roja tại World Cup 2026, cứ mỗi lần máy quay hướng về Keyne là mạng xã hội lại được dịp "phát sốt". Gương mặt bầu bĩnh, những biểu cảm ngây thơ cùng sự hồn nhiên của cậu bé khiến người hâm mộ không thể rời mắt.

Trong chiến thắng 2-0 của Tây Ban Nha trước tuyển Pháp ở bán kết, Keyne một lần nữa trở thành tâm điểm. Ngay sau khi Lamine Yamal góp công giúp Tây Ban Nha giành vé vào chung kết World Cup 2026, máy quay truyền hình bắt được khoảnh khắc Keyne vui vẻ vẫy tay về phía anh trai để ăn mừng.

Yamal bồng bế em trai sau trận thắng 2-0 Pháp

Chỉ vài giây ngắn ngủi nhưng đủ để mạng xã hội bùng nổ. Nhiều CĐV liên tục chia sẻ hình ảnh cậu bé cùng hàng loạt bình luận thích thú. "Hoàng tử bé hạnh phúc quá!", "Mỗi lần máy quay chiếu đến là không thể không cười", "Đây mới là ngôi sao đáng yêu nhất World Cup"... Biệt danh "hoàng tử bé" cũng từ đó được nhiều người hâm mộ dùng để gọi Keyne.

Cậu bé được yêu thích nhất bên lề World Cup

Không phải đến trận bán kết, Keyne mới gây sốt. Kể từ đầu giải, cậu bé thường xuyên xuất hiện trong các video và hình ảnh được Lamine Yamal cùng mẹ chia sẻ trên mạng xã hội. Mỗi lần theo chân gia đình đến sân cổ vũ anh trai, Keyne đều nhanh chóng trở thành tâm điểm với những biểu cảm hồn nhiên đúng tuổi.

Các đài truyền hình cũng nhiều lần ưu ái hướng ống kính về cậu bé mỗi khi Lamine tạo dấu ấn trên sân. Trong khi anh trai trở thành một trong những ngôi sao nổi bật nhất World Cup 2026, Keyne lại chinh phục người hâm mộ bằng nụ cười trong trẻo và những màn ăn mừng vô tư.

Chiến thắng trước Pháp giúp Tây Ban Nha trở thành đội đầu tiên giành vé vào chung kết World Cup 2026. Lamine Yamal tiếp tục có màn trình diễn ấn tượng khi mang về quả phạt đền mở tỷ số và suýt ghi thêm một siêu phẩm nếu không bị từ chối vì lỗi việt vị.

Giờ đây, cả gia đình Yamal sẽ tiếp tục đồng hành cùng tài năng 19 tuổi ở trận đấu cuối cùng của World Cup. Còn với người hâm mộ, "hoàng tử bé" Keyne chắc chắn sẽ tiếp tục là một trong những gương mặt được mong chờ nhất mỗi khi máy quay lia lên khán đài.