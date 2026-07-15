Người buồn nhất lúc này là N'Golo Kante: Người hùng World Cup 2018 nhưng chưa đá phút nào ở Bắc Mỹ

N'Golo Kante chưa ra sân phút nào tại World Cup 2026.

Thất bại cay đắng 0-2 trước Tây Ban Nha tại bán kết World Cup 2026 không chỉ chấm dứt giấc mơ vô địch của đội tuyển Pháp, mà còn để lại một khoảng lặng đầy tiếc nuối. Giữa cơn bão chỉ trích hướng về sa bàn chiến thuật của HLV Didier Deschamps, người ta chợt nhận ra một nghịch lý xót xa: N'Golo Kante – người hùng thầm lặng, "lá phổi" từng đưa Les Bleus lên đỉnh thế giới đã phải trải qua một giải đấu lạnh lẽo khi không được ra sân dù chỉ một phút.

Cái kết buồn của Kante ở World Cup năm nay (Ảnh: Getty)

Bản tình ca dang dở của "người không phổi"

Kante chưa bao giờ là mẫu cầu thủ ồn ào. Anh chinh phục thế giới bằng nụ cười hiền lành và những bước chạy không biết mệt mỏi. Thế nhưng tại kỳ World Cup năm nay, sự im lặng của anh trên băng ghế dự bị lại mang đến một cảm giác nghẹn ngào khó tả.

Quyết định gạt tên Kante khỏi mọi kế hoạch nhân sự của HLV Deschamps, ngay cả khi tuyến giữa của Pháp hoàn toàn tan vỡ và bế tắc trước lối chơi biến hóa của người Tây Ban Nha, đã trở thành một dấu hỏi lớn đầy cay đắng. Chứng kiến một chiến binh từng "gồng gánh" cả tuyến giữa tuyển Pháp qua bao giải đấu lớn phải lặng lẽ nhìn đồng đội gục ngã từ đường biên, cựu danh thủ Thierry Henry đã không giấu nổi sự phẫn nộ xen lẫn xót xa:

"Kante lẽ ra không bao giờ phải ngồi dự bị trong suốt giải đấu. Chưa bao giờ. Cậu ấy là một cỗ máy đánh chặn, một thủ lĩnh và một nhà vô địch thực sự".

Kante làm bạn với băng ghế dự bị (Ảnh: Getty)

Khi tuyển Pháp đánh mất "trái tim"

Sự vắng mặt của tiền vệ 35 tuổi không chỉ là một tổn thất về mặt chiến thuật, mà còn là sự mất mát về mặt linh hồn. Trước một Tây Ban Nha kiểm soát bóng thượng đẳng, hàng tiền vệ của Pháp thi đấu như những bóng ma thiếu sức sống. Sự chậm chạp, hời hợt của các ngôi sao trẻ đã phơi bày khoảng trống mênh mông mà chỉ có nguồn năng lượng vô tận của Kante mới có thể khỏa lấp.

Henry cay đắng nhận xét: "Chúng ta thấy Pháp thiếu sự kiểm soát ở tuyến giữa, thiếu nguồn năng lượng và thiếu đi cả trái tim mà Kante luôn mang lại. Bạn không thể vô địch một giải đấu lớn nếu những quân bài tốt nhất không có mặt trên sân".

Kante không chỉ thu hồi bóng, anh là điểm tựa tinh thần, là người truyền lửa bằng sự tận tụy thầm lặng. Khi rút anh ra khỏi đội hình, Deschamps vô tình đã rút đi "sợi dây bảo hiểm" và cả ý chí chiến đấu kiên cường nhất của toàn đội.

Kante từng là "trái tim" của tuyển Pháp lên ngôi vô địch năm 2018 (Ảnh: Getty)

Đoạn kết buồn cho một biểu tượng tượng đài

Nhìn hình ảnh Kante lặng lẽ bước vào đường hầm sau tiếng còi mãn cuộc, nhiều người hâm mộ không khỏi nhói lòng. Ở tuổi 35, đây rất có thể là chương cuối trong sự nghiệp quốc tế của anh. Một chương cuối không có ánh hào quang, không có những cú tắc bóng thương hiệu, mà chỉ có sự cô đơn trên băng ghế dự bị.

Thất bại trước Tây Ban Nha đã khép lại một chu kỳ thành công của tuyển Pháp dưới thời Deschamps. Nhưng đáng buồn hơn, nó đã khép lại hành trình của một huyền thoại theo cách bất công nhất. Người Pháp có thể tiếc nuối tấm vé vào chung kết, nhưng họ sẽ còn tiếc nuối và dằn vặt hơn khi đã ngoảnh mặt với chính "trái tim" đã từng giúp họ xưng vương.