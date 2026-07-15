Yamal nói đúng, Pháp mới là đội phải e ngại Tây Ban Nha

Lamine Yamal tự tin đón sinh nhật tuổi 19.

Bước vào trận bán kết World Cup 2026 ngay sau ngày sinh nhật tuổi 19, ngôi sao trẻ Lamine Yamal đã tự tặng cho mình món quà vô giá khi cùng các đồng đội hiện thực hóa tuyên bố đầy bản lĩnh, đánh bại tuyển Pháp 2-0 để ghi tên vào trận chung kết sau 16 năm chờ đợi.

Trước thềm màn so tài đỉnh cao trên sân Dallas (Mỹ) rạng sáng ngày 15/7, Lamine Yamal đã gây bão truyền thông với phát biểu đanh thép khi được hỏi về sức mạnh của nhà á quân thế giới. Ngôi sao thuộc biên chế Barcelona khẳng định không hề e dè đối thủ: "Nếu đội nào phải e ngại thì đó phải là Pháp. Họ mới là đội cần sợ chúng tôi, bởi chính chúng tôi từng loại họ trước đây". Tuyên bố này ngay lập tức vấp phải nhiều luồng tranh luận, bởi tuyển Pháp lúc bấy giờ đang sở hữu phong độ vô cùng ấn tượng và được đánh giá là ứng viên hàng đầu cho ngai vàng thế giới.

Lamine Yamal và các đồng đội đã chứng minh những điều cầu thủ 19 tuổi nói là đúng (Ảnh: Getty)

Tuy nhiên, những gì diễn ra trong suốt 90 phút thi đấu chính thức đã chứng minh sự tự tin của Yamal hoàn toàn có cơ sở. Trận đấu đón chào tuổi mới của tiền đạo trẻ đã khép lại bằng một kịch bản không thể ngọt ngào hơn. Đoàn quân của HLV Luis de la Fuente đã áp đặt một lối chơi vô cùng chủ động và khoa học. Tây Ban Nha nhanh chóng làm chủ khu trung tuyến nhờ sự cơ động của Rodri. Khả năng duy trì cường độ pressing tầm cao của "La Roja" đã bóp nghẹt các ý đồ lên bóng của "Gà trống Gaulois", đồng thời hạn chế tối đa khoảng trống dành cho những ngôi sao tấn công đắt giá bên phía đối diện.

Sự vượt trội về mặt thế trận nhanh chóng được cụ thể hóa bằng các bàn thắng. Mikel Oyarzabal tiếp tục chứng minh cái duyên ghi bàn trong các trận cầu lớn khi lập công mở tỷ số, trước khi Pedro Porro tung cú dứt điểm hiểm hóc ấn định chiến thắng 2-0 cho đại diện xứ bò tót.

Dù không ghi bàn nhưng Yamal đã cùng các đồng đội đón tuổi 19 thật rực rỡ (Ảnh: Getty)

Ở chiều ngược lại, hàng công trị giá hàng trăm triệu euro của tuyển Pháp gần như bất lực hoàn toàn trước hệ thống phòng ngự kín kẽ của Tây Ban Nha. Thất bại này không chỉ phơi bày những giới hạn chiến thuật trong giai đoạn cuối triều đại HLV Didier Deschamps, mà còn kéo dài "lời nguyền" gần 70 năm liên quan đến các chủ nhân Quả bóng vàng tại sân chơi World Cup. Dembele, đương kim Quả bóng vàng, được kỳ vọng sẽ trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử vừa giữ danh hiệu "Cầu thủ hay nhất thế giới", vừa nâng cúp vàng thế giới. Tuy nhiên, thất bại trước Tây Ban Nha khiến tiền đạo người Pháp lỡ hẹn với cột mốc đặc biệt.

Hạ gục tuyển Pháp một cách tâm phục khẩu phục, Tây Ban Nha đã biến những lời tuyên bố trước trận của Lamine Yamal thành hiện thực. Đây không chỉ là món quà sinh nhật tuổi 19 rực rỡ nhất của cá nhân Yamal, mà chiến thắng này còn đánh dấu cột mốc lịch sử khi đưa Tây Ban Nha trở lại trận chung kết của một kỳ World Cup sau 16 năm dài chờ đợi, kể từ đêm đăng quang huyền thoại trên đất Nam Phi vào năm 2010.