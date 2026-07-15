Hơn 500 em bé được đặt tên theo "quái vật" Erling Haaland sau sức hút khủng khiếp tại World Cup 2026

Cơn sốt Haaland tại quốc gia không dự World Cup.

Dù Na Uy đã dừng bước ở tứ kết World Cup 2026 sau thất bại trước tuyển Anh, Erling Haaland vẫn để lại dấu ấn đặc biệt không chỉ trên sân cỏ mà còn trong cuộc sống thường nhật của người hâm mộ. Theo thống kê mới nhất từ Cơ quan Đăng ký Nhận dạng và Hộ tịch Quốc gia Peru (Reniec), hơn 500 trẻ em tại Peru hiện mang những cái tên được lấy cảm hứng từ tiền đạo người Na Uy.

Cụ thể, có 468 em bé được đặt tên là "Haaland", trong khi 91 em bé khác mang đầy đủ tên "Erling Haaland". Đây là số liệu được cập nhật đến cuối tuần trước và được dự đoán sẽ còn tiếp tục tăng trong thời gian tới.

Điều đáng nói là Peru thậm chí không góp mặt tại World Cup 2026. Tuy nhiên, phong độ bùng nổ của Haaland tại giải đấu đã tạo nên một "cơn sốt" thực sự ở quốc gia Nam Mỹ.

Erling Haaland tạo nên cơn sốt lớn tại World Cup 2026 (Ảnh: Getty)

Chân sút 25 tuổi ghi tới 7 bàn thắng, chỉ kém hai đồng Vua phá lưới Lionel Messi và Kylian Mbappé đúng một bàn. Một trong những màn trình diễn ấn tượng nhất của anh là cú đúp vào lưới Brazil ở vòng 1/8, góp công giúp Na Uy tạo nên cú sốc khi loại đội bóng từng 5 lần vô địch thế giới.

Đại diện Reniec, ông Ivan Torres, cho biết việc người dân Peru lấy tên các ngôi sao bóng đá để đặt cho con không phải là điều hiếm gặp. "Những ngôi sao bóng đá luôn là nguồn cảm hứng để người dân Peru lựa chọn tên cho con mình", ông chia sẻ với Panamericana Television.

Thực tế, Haaland chỉ là cái tên mới nhất gia nhập danh sách những cầu thủ có sức ảnh hưởng đặc biệt tại Peru. Theo thống kê của Reniec, nước này hiện có 3.402 người mang tên Messi và 1.185 người mang tên Ronaldo, được đặt theo siêu sao Cristiano Ronaldo.

Tuy nhiên, người dẫn đầu về "độ phủ sóng" vẫn là Neymar. Tiền đạo người Brazil sở hữu lượng "trùng tên" áp đảo với gần 34.000 người tại Peru, bỏ xa Messi, Ronaldo hay Haaland.

Việc các gia đình Peru lựa chọn tên của những ngôi sao sân cỏ để đặt cho con đã trở thành một nét văn hóa thú vị trong nhiều năm qua. Và sau World Cup 2026, Erling Haaland đã chính thức ghi tên mình vào danh sách những cầu thủ tạo nên sức ảnh hưởng vượt xa phạm vi bóng đá.