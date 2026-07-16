Bellingham tiết lộ sự thật về màn "khẩu chiến" với Messi, cậu Be nói gì mà khiến siêu sao "bĩu môi"?

Nguồn cơn màn dẫn đến màn đấu khẩu giữa Bellingham và Messi tại bán kết World Cup.

Trận bán kết kịch tính giữa tuyển Anh và Argentina tại World Cup 2026 không chỉ để lại dư âm về màn lội ngược dòng ngoạn mục của nhà đương kim vô địch, mà còn thu hút sự chú ý bởi khoảnh khắc đối đầu căng thẳng giữa hai số 10: Jude Bellingham và Lionel Messi.

Ngay trong hiệp một, sau một tình huống trọng tài không cắt còi, ống kính truyền hình đã ghi lại cảnh Bellingham chủ động tiến đến chất vấn Messi. Thủ quân Argentina nhìn thẳng vào đàn em ở cự ly gần và liên tục tranh luận. Dù Bellingham sau đó cười lớn và quay lưng đi, Messi vẫn đi theo để nói thêm vài câu. Màn khẩu chiến khép lại bằng cái bĩu môi của siêu sao 39 tuổi và cái nhún vai từ tiền vệ tuyển Anh.





Sau trận đấu, Jude Bellingham đã nhanh chóng lên tiếng bác bỏ những hoài nghi từ dư luận về một mối hiềm khích cá nhân. Chia sẻ trên tờ USA Today, tiền vệ thuộc biên chế Real Madrid cho biết:

"Chúng tôi chỉ tranh luận về một tình huống phạm lỗi, vậy thôi. Chắc chắn mọi người sẽ biến nó thành chuyện lớn, nhưng thực ra không có gì nghiêm trọng".

Giải thích chi tiết hơn về nội dung cuộc đối thoại, Bellingham cho biết anh cho rằng Messi đã phạm lỗi ở một pha bóng trước đó, nhưng siêu sao Argentina lập tức phản bác bằng cách nhắc lại tình huống chính mình bị đối phương phạm lỗi mà trọng tài bỏ qua.

"Tôi nghĩ đó là một pha phạm lỗi. Còn Messi nói: Thế còn tình huống với tôi thì sao?. Tôi chỉ đáp rằng: Anh đủ khỏe để chịu được mà, đại khái thế", Bellingham kể lại.

Ngôi sao 23 tuổi của tuyển Anh cũng khẳng định sự cố trên sân không hề làm giảm đi sự tôn trọng đặc biệt mà anh dành cho người đàn anh. Bellingham thẳng thắn bày tỏ:

"Được thi đấu với Messi là một đặc ân. Không có gì chống lại anh ấy cả. Chúng tôi thua, nhưng được đối đầu với một cầu thủ như vậy vẫn là điều đặc biệt".

Messi và Bellingham có màn đấu khẩu (Ảnh: Getty)

Khoảnh khắc cả hai xảy ra tranh cãi (Ảnh: Getty)

Thực tế, đây không phải lần đầu Bellingham bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với El Pulga. Ngay từ năm 2022, khi còn khoác áo Borussia Dortmund, tiền vệ này đã không ngần ngại chọn Messi vượt trội hơn Cristiano Ronaldo, đồng thời thừa nhận bản thân luôn kinh ngạc mỗi khi chứng kiến Messi chơi bóng vì "anh ấy không giống người bình thường".

Messi và Bellingham bắt tay sau trận đấu (Ảnh: Getty)

Mặc dù có một giải đấu ấn tượng với 6 pha lập công, Bellingham đã trải qua một ngày thi đấu dưới sức khi hoàn toàn bị phong tỏa bởi hàng phòng ngự Argentina. Tuyển Anh đã chạm một tay vào tấm vé chung kết sau bàn mở tỷ số của Anthony Gordon ở phút 55. Thế nhưng, bản lĩnh của Lionel Messi một lần nữa lên tiếng đúng lúc. Chỉ trong vòng chưa đầy 10 phút cuối trận và bù giờ, thủ quân Argentina đã tỏa sáng rực rỡ với hai đường kiến tạo quyết định để Enzo Fernandez và Lautaro Martinez lập công, ấn định chiến thắng 2-1 đầy cảm xúc cho đại diện Nam Mỹ.

Thất bại cay đắng ở những phút cuối khiến Bellingham không giữ được sự bình tĩnh. Sau tiếng còi mãn cuộc, anh tiếp tục gây tranh cãi khi tiến đến vỗ mạnh vào đầu tiền vệ Valentin Barco bên phía Argentina trong lúc cầu thủ này đang ăn mừng cùng đồng đội. Hành động bộc phát này đang khiến ngôi sao tuyển Anh đối mặt với nguy cơ bị FIFA mổ xẻ băng hình và đưa ra án kỷ luật nguội vì hành vi phi thể thao.

Về phía Lionel Messi, siêu sao người Argentina hoàn toàn giữ im lặng và không đề cập đến màn tranh cãi với Bellingham. Anh chỉ tập trung chia sẻ về tấm vé vào chung kết và khẳng định Argentina là tập thể chơi tốt hơn trong một trận đấu mang nhiều ý nghĩa lịch sử cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Tại chung kết World Cup 2026, Argentina sẽ chạm trán Tây Ban Nha để bảo vệ ngôi vương, trong khi tuyển Anh của Jude Bellingham sẽ phải bước vào trận tranh hạng Ba với đội tuyển Pháp.