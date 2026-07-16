Nước mắt Bellingham và bi kịch của tuyển Anh trước Argentina tại bán kết World Cup 2026.

Giấc mơ lọt vào chung kết World Cup kể từ năm 1966 của đội tuyển Anh đã khép lại theo kịch bản đau đớn và cay đắng nhất. Thất bại ngược dòng 1-2 trước Argentina tại bán kết không chỉ dập tắt hy vọng của hàng triệu người hâm mộ Tam Sư, mà còn biến thảm cỏ Atlanta Stadium nơi chứng kiến những giọt nước mắt nghẹn ngào và cả những cái đầu nóng không thể kiểm soát.

Ngay sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, ống kính truyền hình đã đổ dồn về phía Jude Bellingham. Ngôi sao đang khoác áo Real Madrid hoàn toàn đổ gục. Anh không thể kìm nén được những giọt nước mắt lăn dài, liên tục dùng tay lau mặt khi lầm lũi đi quanh sân để tri ân các cổ động viên nhà. World Cup 2026 là giải đấu bùng nổ của cá nhân Bellingham với 6 pha lập công, thế nhưng trong một đêm Atlanta đầy giông bão, tầm ảnh hưởng của anh đã bị phong tỏa hoàn toàn.

Bellingham bật khóc sau trận thua

Sự bất lực dồn nén khiến tiền vệ sinh năm 2003 mất đi sự điềm tĩnh thường thấy. Sau khi cố gắng vực dậy người đồng đội trẻ Nico O'Reilly ở vòng tròn trung tâm, Bellingham lập tức lao vào cuộc ẩu đả để bảo vệ Morgan Rogers trước vòng vây của các cầu thủ Argentina. Đỉnh điểm của sự ức chế là khoảnh khắc máy quay ghi lại cảnh Bellingham dùng tay đánh thẳng vào sau đầu cựu hậu vệ Brighton - Valentin Barco. Một hình ảnh lột tả trọn vẹn sự thất vọng tột cùng của thế hệ vàng nước Anh khi một lần nữa gục ngã trước ngưỡng cửa thiên đường.

Bellingham tát cầu thủ Argentina

Nhìn lại diễn biến trận đấu, người Anh chỉ có thể tự trách mình khi họ đã chạm một tay vào tấm vé chung kết. Phút 53, bầu không khí như nổ tung khi Anthony Gordon âm thầm băng vào cột xa, đón đường căng ngang dọn cỗ của Morgan Rogers để đệm bóng cận thành mở tỷ số. Thế dẫn bàn giúp Tam Sư nắm giữ hoàn toàn lợi thế tâm lý.

Tuy nhiên, bước ngoặt định mệnh lại đến từ những quyết định trên băng ghế chỉ đạo. Huấn luyện viên Thomas Tuchel chủ động thực hiện hàng loạt sự thay đổi nhân sự mang thiên hướng phòng ngự nhằm bảo toàn tỷ số cực đoan. Hệ quả là tuyển Anh lùi quá sâu, nhường hoàn toàn thế trận cho nhà đương kim vô địch thế giới.

Sức ép nghẹt thở của Argentina cuối cùng đã kéo đổ bức tường phòng ngự lỏng lẻo. Phút 85, từ một tình huống phạt góc nhanh, Enzo Fernandez tung cú sút sấm sét từ ngoài vòng cấm hạ gục Jordan Pickford, đưa trận đấu về vạch xuất phát. Nhận đòn đau, tuyển Anh hoàn toàn mất phương hướng và không còn đủ tinh thần để kéo trận đấu vào hiệp phụ. Bi kịch chính thức ập xuống ở phút 90+2 khi siêu dự bị Lautaro Martinez thoải mái băng vào đánh đầu cận thành không ai kèm, ấn định chiến thắng ngược dòng quả cảm 2-1 cho đại diện Nam Mỹ.

Ảnh: Getty