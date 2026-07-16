HLV Thomas Tuchel bị chỉ trích "hèn nhát" khiến tuyển Anh ôm hận phút bù giờ trước Argentina

Thua ngược cay đắng Argentina, HLV tuyển Anh bị chỉ trích dữ dội.

Một kịch bản quá đỗi nghiệt ngã cho đội tuyển Anh. Dẫn trước đối thủ cho đến tận phút 85, đoàn quân của Thomas Tuchel bất ngờ sụp đổ và để thua ngược 1-2 trước Argentina tại bán quyết World Cup sáng 16/7. Nguyên nhân cốt lõi đang được hướng về những quyết định thay người đậm chất thực dụng đến mức tiêu cực của chiến lược gia người Đức.

Đội tuyển Anh đã chạm một tay vào trận chung kết, nhưng giấc mơ của họ đã tan thành mây khói chỉ trong vài phút bù giờ ngắn ngủi. Bằng bàn mở tỷ số của Anthony Gordon ở phút 55, các cầu thủ Anh đã kiên cường bảo vệ thành quả trước sức ép nghẹt thở của nhà đương kim vô địch thế giới, cùng với đó là sự xuất sắc của thủ thành Jordan Pickford. Thế nhưng, toan tính chiến thuật của Thomas Tuchel cuối cùng lại phản tác dụng, tự bóp nghẹt chính đội bóng của mình.

Tuchel bị chỉ trích dữ dội (Ảnh: Getty)

Lựa chọn của sự sợ hãi

Trước sức ép dồn dập từ phía Argentina, HLV Tuchel quyết định "dựng xe buýt" để bảo toàn tỷ số. Tác giả bàn thắng Anthony Gordon được rút ra để nhường chỗ cho hậu vệ Ezri Konsa. Đến phút 82, Tuchel tiếp tục gia cố hàng thủ bằng việc tung Dan Burn và Nico O’Reilly vào sân thay cho Declan Rice và Reece James.

Với 6 hậu vệ trên sân, tuyển Anh hoàn toàn nhường lại quyền kiểm soát bóng, để mặc cho Argentina ép sân ngay trước vòng cấm. Hệ quả đến ngay tức thì, khi phút 85, Enzo Fernandez gỡ hòa bằng cú nã đại bác đẹp mắt từ khoảng cách 20 mét, trước khi Lautaro Martinez đánh đầu hiểm hóc ở phút 92, chấm dứt mọi hy vọng của người hâm mộ xứ sương mù.

Các chuyên gia và CĐV cho rằng Tuchel đã lựa chọn sai nhân sự thay người (Ảnh: Reuters)

Làn sóng chỉ trích dữ dội

Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, làn sóng giận dữ đã bùng nổ trên các trang mạng xã hội và các chương trình bình luận truyền hình. Rất nhiều cổ động viên chỉ trích những quyết định thay người "hèn nhát" của vị chiến lược gia này, đồng thời khẳng định rằng nếu là người tiền nhiệm Gareth Southgate, ông đã bị dư luận "mổ xẻ" không thương tiếc.

Phát biểu trên sóng BBC, cựu danh thủ Wayne Rooney không giấu nổi sự thất vọng: “Chúng ta đã ở một vị thế rất tốt, nhưng rồi lại chẳng biết phải làm gì tiếp theo. Đội bóng lùi quá sâu và để họ liên tục ép sân. Các đợt hãm thành của họ cứ thế dồn dập và chúng ta đã sụp đổ. Những sự thay đổi người rõ ràng không mang lại hiệu quả".

Cựu tiền đạo Alan Shearer cũng đưa ra nhận định đanh thép trên trang cá nhân: “Việc thay người đã tước đi mọi phương án phản công của chúng ta. Để 6 hậu vệ trên sân khi trận đấu còn tận 25 phút... Thật sự quá thất vọng".

Đội trưởng Harry Kane cũng thừa nhận sự bất lực của đội nhà trong việc giảm bớt áp lực sau bàn thắng: “Dù là do họ tăng cường nhân sự hàng công hay do chúng ta không thể theo kèm người, thì những làn sóng tấn công của họ cứ thế ập đến liên tục".