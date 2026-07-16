Căng thẳng tột độ: Bellingham nổi điên, tát cầu thủ Argentina sau thất bại cay đắng ở bán kết World Cup

Bellingham vỗ đầu đối thủ, sân bóng hỗn loạn sau tiếng còi mãn cuộc trận Anh thua 1-2 Argentina tại bán kết World Cup.

Rạng sáng ngày 16/7 (giờ Việt Nam), trận bán kết World Cup 2026 giữa ĐT Anh và ĐT Argentina tại Atlanta (Mỹ) đã khép lại với bầu không khí vô cùng hỗn loạn. Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, ngôi sao số một của "Tam Sư" Jude Bellingham đã không giữ được bình tĩnh và có hành động nhắm vào Valentin Barco bên phía đối thủ.

Ống kính máy quay đã ghi lại một khoảnh khắc xô xát. Jude Bellingham, trong cơn thất vọng tột cùng khi giấc mơ vàng World Cup tan vỡ, đã tiến đến từ phía sau và vung tay vỗ mạnh (tát) thẳng vào đầu hậu vệ trẻ Valentin Barco của Argentina.

Khoảnh khắc căng thẳng tột độ, Bellingham vỗ đầu đối thủ

Hành động mang tính khiêu khích của tiền vệ mang áo số 10 lập tức châm ngòi cho một cuộc ẩu đả dưới sân. Phẫn nộ trước hành vi của Bellingham, Barco cùng các đồng đội lập tức phản ứng gay gắt và lao vào đòi "ăn thua đủ". Nhận thấy tình hình căng thẳng có nguy cơ vượt tầm kiểm soát, các cầu thủ đôi bên như Morgan Rogers, Lautaro Martínez, Lisandro Martínez cùng thành viên ban huấn luyện hai đội đã phải nhanh chóng can thiệp, tạo thành bức tường người để tách những cái đầu nóng ra khỏi nhau.

Theo giới truyền thông quốc tế, sự ức chế của Bellingham đã âm ỉ trong suốt cả trận đấu khi anh liên tục bị các cầu thủ Argentina vây ráp và khiêu khích. Sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, ngôi sao của Real Madrid thậm chí đã bật khóc vì bất lực.

Bellingham thẫn thờ sau trận thua (Ảnh: Getty)

Thất bại cay đắng 1-2 này khiến tuyển Anh một lần nữa lỡ hẹn với chiếc cúp vàng thế giới sau đúng 60 năm chờ đợi kể từ năm 1966. Trong khi đó, Argentina sẽ tiếp tục hành trình bảo vệ ngôi vương trong trận chung kết gặp Tây Ban Nha vào ngày 20/7 tới. Hành vi bộc phát của Jude Bellingham chắc chắn sẽ phải nhận những án phạt nguội từ FIFA trong những ngày tới, để lại một vết gợn lớn trong chiến dịch World Cup của cá nhân tiền vệ này cũng như đội tuyển Anh.