Harry Kane cúi đầu nhận sai khi Anh thua ngược Argentina, bất ngờ "quay xe" cổ vũ Messi vô địch World Cup!

Harry Kane tự trách vì lối đá thực dụng, mong Messi vô địch World Cup 2026.

Thất bại 1-2 trước đội tuyển Argentina tại bán kết World Cup 2026 là một đòn giáng mạnh vào tham vọng xưng vương của bóng đá Anh. Ngay sau trận đấu đầy tiếc nuối này, thủ quân Harry Kane đã có những chia sẻ thẳng thắn về sai lầm chiến thuật của đội nhà.

“Thật đau lòng cho toàn đội, ban huấn luyện và người hâm mộ. Đội tuyển Anh đã chơi tốt trong phần lớn thời gian trận đấu. Sau khi dẫn trước 1-0, chúng tôi chỉ cố gắng bảo toàn tỷ số, điều mà ở cấp độ này là không đủ tốt. Các cầu thủ đã cống hiến hết mình, đổ mồ hôi, nước mắt và sức lực".

Chân sút thuộc biên chế Bayern Munich cũng phân tích kỹ hơn về sự bế tắc của Tam Sư trước áp lực khủng khiếp từ đối thủ:

“Chúng tôi gặp khó khăn trong việc gây áp lực khi có bóng. Đội tuyển Anh đã gây sức ép tốt lên Argentina đầu hiệp hai, điều đó giúp chúng tôi kiểm soát trận đấu tốt hơn. Dù là do họ dâng cao đội hình hay do chúng tôi không thể kèm người chặt chẽ, thì cứ thế, hết đợt tấn công này đến đợt tấn công khác diễn ra. Chúng tôi không thể lấy lại được thế trận. Đây lại là một trận bán kết nữa, nhưng chúng tôi vẫn chưa tìm ra mảnh ghép cuối cùng còn thiếu ở những giai đoạn cuối của giải đấu".

Harry Kane thừa nhận thất bại của tuyển Anh trước Argentina (Ảnh: Getty)

Nguồn cảm hứng mang tên Lionel Messi

Harry Kane đã bước sang tuổi 32. Tuy nhiên, chứng kiến người đàn anh Lionel Messi vẫn rực sáng ở tuổi 39 để đưa Argentina vào chung kết, thủ quân tuyển Anh khẳng định anh chưa hề có ý định dừng lại. Với Kane, tình yêu và niềm tự hào khi được cống hiến cho quê hương vẫn là động lực tối thượng:

"Còn quá sớm để biết đây có phải là kỳ World Cup cuối cùng của tôi hay không. Nhưng hãy nhìn Messi, anh ấy 39 tuổi rồi mà vẫn đang thi đấu ở đẳng cấp cao nhất Được chơi cho đội tuyển Anh là niềm tự hào và hạnh phúc của tôi. Đó là điều tôi yêu thích hơn bất cứ điều gì khác".

Harry Kane đổ gục sau trận đấu (Ảnh: Getty)

Không dừng lại ở đó, vượt lên trên nỗi buồn bại trận và những duyên nợ bóng đá lâu đời giữa hai quốc gia, Harry Kane đã thể hiện một nghĩa cử vô cùng cao thượng. Thay vì thất vọng hay oán trách, anh công khai dành sự ủng hộ tuyệt đối cho đối thủ lớn nhất của mình trong trận tranh cúp vàng sắp tới:

“Sau khi đội tuyển của chúng tôi bị loại, tôi sẽ cổ vũ Messi giành chức vô địch World Cup lần thứ hai. Tôi là một người hâm mộ của anh ấy, và anh ấy hoàn toàn xứng đáng với điều đó".

Dù "mảnh ghép cuối cùng" để chạm tay vào danh hiệu cao quý vẫn đang lẩn tránh Harry Kane và các đồng đội, nhưng sự thẳng thắn cùng tinh thần thể thao thuần khiết của người đội trưởng chắc chắn sẽ là điểm tựa vững chắc để Tam Sư tái thiết và tiếp tục đứng dậy sau vấp ngã trong trận tranh hạng 3 với Pháp.