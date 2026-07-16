Fan Messi ở TP.HCM thực sự “thở oxy” ngay lúc này!
2h sáng tại Việt Nam, rất đông người hâm mộ đổ về các quán cà phê, quán bia để cổ vũ cho đội bóng yêu thích của mình trong trận bán kết nghẹt thở giữa Anh và Argentina.
Tại các quán cà phê, quán bia và địa điểm chiếu bóng đá màn hình lớn, đông đảo người hâm mộ tại Hà Nội và TP.HCM đã có mặt từ sớm để giữ chỗ, sẵn sàng theo dõi cuộc đối đầu được xem là một trong những trận đấu giàu duyên nợ nhất lịch sử World Cup.
Phút thứ 55: Bàn thắng mở màn dành cho đội tuyển Anh
Bùng nổ ở hiệp 2!
Tuyển Anh đã phá vỡ thế bế tắc để vươn lên dẫn trước 1-0, khiến các cổ động viên như vỡ òa.
Không khí tại các điểm xem bóng đá càng trở nên nóng hơn khi trận đấu bước vào giai đoạn căng thẳng, với mọi ánh mắt đều dán chặt vào màn hình lớn.
Khép lại hiệp 1 không bàn thắng
Anh và Argentina vẫn chưa thể phá vỡ thế cân bằng khi hòa nhau 0-0. Hai đội chơi chặt chẽ, ưu tiên sự an toàn nên không tạo ra quá nhiều cơ hội thực sự nguy hiểm.
Tại các quán cà phê và quán bia ở Hà Nội, TP.HCM, không khí vẫn rất sôi động dù chưa có bàn thắng.
Dù bảng tỷ số chưa thay đổi, nhiều người vẫn chăm chú theo dõi trước màn hình lớn, tiếp tục hô vang tên đội tuyển mình yêu thích và chờ đợi hiệp hai bùng nổ. Các hàng quán vẫn kín chỗ, tiếng trò chuyện, dự đoán tỷ số và những màn "cà khịa" vui vẻ giữa hai nhóm cổ động viên khiến không khí xuyên đêm càng thêm náo nhiệt.
Phút 33 của trận đấu
Cả quán gần như bật dậy khi tuyển Anh có cơ hội nguy hiểm đầu tiên từ tình huống đá phạt. John Stones băng vào đánh đầu đầy uy lực, nhưng bóng lại lướt qua cột dọc trong gang tấc.
Không khí náo nhiệt từ sớm, nhiều cổ động viên đến sớm 4 tiếng cổ vũ cho đội tuyển yêu thích
Ở Hà Nội, khu vực phố Tạ Hiện, Lương Ngọc Quyến, Hàng Buồm và nhiều tuyến phố trong khu phố cổ thu hút lượng lớn người dân cùng du khách quốc tế.
Đáng chú ý, các tuyến phố Tây tập trung rất đông du khách đến từ châu Âu, Nam Mỹ và nhiều quốc gia khác. Không ít người chọn xem trận đấu ngay tại các quán bia ngoài trời để hòa mình vào bầu không khí World Cup. Những lá cờ Anh và Argentina xuất hiện xen kẽ giữa các dãy bàn, tạo nên khung cảnh rực rỡ sắc màu.
Tại TP.HCM, sức nóng của trận bán kết đã được cảm nhận từ rất sớm.
Anh và Argentina vốn là cặp đấu mang nhiều duyên nợ cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Đại diện Nam Mỹ từng hai lần loại "Tam sư" ở các vòng knock-out World Cup 1986 và 1998. Trong khi đó, tuyển Anh đánh bại Argentina tại vòng bảng World Cup 2002, góp phần khiến đối thủ dừng bước ngay từ vòng bảng.
Chính lịch sử đối đầu đặc biệt ấy khiến trận bán kết World Cup 2026 trở thành tâm điểm của người hâm mộ trên toàn thế giới, trong đó có Việt Nam. Dù diễn ra vào khung giờ rạng sáng, nhiều cổ động viên vẫn lựa chọn thức trắng đêm để sống cùng bầu không khí cuồng nhiệt của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.