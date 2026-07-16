Fan Messi ở TP.HCM thực sự “thở oxy” ngay lúc này!

2h sáng tại Việt Nam, rất đông người hâm mộ đổ về các quán cà phê, quán bia để cổ vũ cho đội bóng yêu thích của mình trong trận bán kết nghẹt thở giữa Anh và Argentina.

Tại các quán cà phê, quán bia và địa điểm chiếu bóng đá màn hình lớn, đông đảo người hâm mộ tại Hà Nội và TP.HCM đã có mặt từ sớm để giữ chỗ, sẵn sàng theo dõi cuộc đối đầu được xem là một trong những trận đấu giàu duyên nợ nhất lịch sử World Cup.

Phút thứ 55: Bàn thắng mở màn dành cho đội tuyển Anh

Bùng nổ ở hiệp 2!

Tuyển Anh đã phá vỡ thế bế tắc để vươn lên dẫn trước 1-0, khiến các cổ động viên như vỡ òa.

Cổ động viên Tam Sư bật dậy ăn mừng, ôm chầm lấy nhau, tiếng hò reo và tiếng vỗ tay vang kín (Ảnh: Như Hoàn)

Một bên vỡ òa ăn mừng, bên còn lại chỉ biết ôm đầu, thở dài, thậm chí đùa rằng đang phải "thở oxy" vì quá căng thẳng (Ảnh: Viết Thanh)

Mọi ánh mắt lúc này đều hướng về Messi và các đồng đội, chờ đợi khoảnh khắc có thể đưa trận bán kết trở lại vạch xuất phát.

Không khí tại các điểm xem bóng đá càng trở nên nóng hơn khi trận đấu bước vào giai đoạn căng thẳng, với mọi ánh mắt đều dán chặt vào màn hình lớn.

Khép lại hiệp 1 không bàn thắng

Anh và Argentina vẫn chưa thể phá vỡ thế cân bằng khi hòa nhau 0-0. Hai đội chơi chặt chẽ, ưu tiên sự an toàn nên không tạo ra quá nhiều cơ hội thực sự nguy hiểm.

Tại các quán cà phê và quán bia ở Hà Nội, TP.HCM, không khí vẫn rất sôi động dù chưa có bàn thắng.

Những khung hình Messi được đặt tại quán (Ảnh; Viết Thanh)

(Ảnh: Viết Thanh)

Dù bảng tỷ số chưa thay đổi, nhiều người vẫn chăm chú theo dõi trước màn hình lớn, tiếp tục hô vang tên đội tuyển mình yêu thích và chờ đợi hiệp hai bùng nổ. Các hàng quán vẫn kín chỗ, tiếng trò chuyện, dự đoán tỷ số và những màn "cà khịa" vui vẻ giữa hai nhóm cổ động viên khiến không khí xuyên đêm càng thêm náo nhiệt.

Phút 33 của trận đấu

Cả quán gần như bật dậy khi tuyển Anh có cơ hội nguy hiểm đầu tiên từ tình huống đá phạt. John Stones băng vào đánh đầu đầy uy lực, nhưng bóng lại lướt qua cột dọc trong gang tấc.

Tiếng "ồ" vang lên khắp khán phòng, nhiều CĐV Anh ôm đầu tiếc nuối, có người đứng chôn chân vài giây vì tin rằng bàn mở tỷ số đã đến

Trái ngược với sự hụt hẫng của các fan Tam Sư, nhóm cổ động viên Argentina thở phào nhẹ nhõm sau pha bóng khiến cả sân đấu lẫn các điểm xem bóng đá phải nín thở

Không khí náo nhiệt từ sớm, nhiều cổ động viên đến sớm 4 tiếng cổ vũ cho đội tuyển yêu thích

Ở Hà Nội, khu vực phố Tạ Hiện, Lương Ngọc Quyến, Hàng Buồm và nhiều tuyến phố trong khu phố cổ thu hút lượng lớn người dân cùng du khách quốc tế.

Khu phố Tạ Hiện (Hà Nội) chật kín người từ sớm (Ảnh: Như Hoàn)

hông khí càng trở nên sôi động khi nhiều cổ động viên khoác lên mình áo đấu của tuyển Anh hoặc Argentina, mang theo cờ, khăn choàng và các phụ kiện cổ vũ

Tiếng hò reo, những cuộc tranh luận về tỷ số và màn trình diễn của các ngôi sao khiến nhiều quán gần như không còn chỗ trống trước giờ bóng lăn

Cổ động viên mang theo cả chiếc cúp để cổ vũ cho đội bóng yêu thích

Đáng chú ý, các tuyến phố Tây tập trung rất đông du khách đến từ châu Âu, Nam Mỹ và nhiều quốc gia khác. Không ít người chọn xem trận đấu ngay tại các quán bia ngoài trời để hòa mình vào bầu không khí World Cup. Những lá cờ Anh và Argentina xuất hiện xen kẽ giữa các dãy bàn, tạo nên khung cảnh rực rỡ sắc màu.

Tại TP.HCM, sức nóng của trận bán kết đã được cảm nhận từ rất sớm.

Ngay từ khoảng 22h, nhiều nhóm cổ động viên, đặc biệt là các fan của Lionel Messi và tuyển Argentina, đã có mặt tại các quán cà phê để chọn vị trí đẹp (Ảnh: Viết Thanh)

Có những người chấp nhận đến trước giờ bóng lăn tới 4 tiếng chỉ để chắc chắn không bỏ lỡ màn đại chiến trên màn hình lớn

Đến khoảng 23h, một quán cà phê chuyên chiếu bóng đá tại quận Gò Vấp gần như kín toàn bộ chỗ ngồi.

Không khí ngày càng nóng lên khi các cổ động viên khoác áo đấu, quàng khăn, cầm cờ đội tuyển liên tục hô vang tên Messi, trong khi nhiều fan tuyển Anh cũng không kém phần cuồng nhiệt

Trước khi trái bóng lăn, cả quán đã rộn ràng những màn dự đoán tỷ số, tranh luận về đội hình và chờ đợi khoảnh khắc hai ông lớn của bóng đá thế giới bước vào cuộc thư hùng

Người hâm mộ chăm chú theo dõi trận đấu đầy căng thẳng

Anh và Argentina vốn là cặp đấu mang nhiều duyên nợ cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Đại diện Nam Mỹ từng hai lần loại "Tam sư" ở các vòng knock-out World Cup 1986 và 1998. Trong khi đó, tuyển Anh đánh bại Argentina tại vòng bảng World Cup 2002, góp phần khiến đối thủ dừng bước ngay từ vòng bảng.

Chính lịch sử đối đầu đặc biệt ấy khiến trận bán kết World Cup 2026 trở thành tâm điểm của người hâm mộ trên toàn thế giới, trong đó có Việt Nam. Dù diễn ra vào khung giờ rạng sáng, nhiều cổ động viên vẫn lựa chọn thức trắng đêm để sống cùng bầu không khí cuồng nhiệt của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.