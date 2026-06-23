Đêm qua, fan Messi ở TP.HCM “quẩy” cỡ này!
Rạng sáng 23/6, hàng nghìn người hâm mộ tại TP.HCM thức trắng đêm theo dõi Argentina đánh bại Áo 2-0 nhờ cú đúp của Messi, tạo nên bầu không khí cuồng nhiệt khắp các quán cà phê và tuyến phố trung tâm.
Rạng sáng 23/6, trong khuôn khổ lượt trận bảng J World Cup 2026, tuyển Argentina đã đánh bại Áo với tỷ số 2-0 nhờ cú đúp của Lionel Messi. Chiến thắng của đội bóng Nam Mỹ không chỉ làm nức lòng người hâm mộ trên sân, mà còn tạo nên một đêm đầy cảm xúc tại TP.HCM, nơi hàng nghìn người thức trắng để dõi theo từng pha bóng.
Khoảng 2h sáng, nhiều tuyến phố trung tâm thành phố vẫn sáng đèn và náo nhiệt. Các quán cà phê chiếu bóng đá đông kín khách, từ trong nhà ra đến vỉa hè. Người đến muộn không còn bàn vẫn sẵn sàng đứng xem, miễn là không bỏ lỡ những phút giây quan trọng của trận đấu.
Trên nhiều con đường, không khó để bắt gặp hình ảnh các cặp đôi mặc áo đấu Argentina hay áo số 10 của Messi dừng xe bên lề đường, chăm chú hướng mắt về những màn hình lớn đặt trước quán cà phê. Mỗi khi Messi có bóng, đám đông lại đồng loạt ồ lên phấn khích. Khi siêu sao người Argentina ghi bàn, tiếng reo hò vang dội cả một góc phố, nhiều người bật dậy ăn mừng, đập tay với những người xa lạ bên cạnh như những người bạn thân quen từ lâu.
Ở một góc đường khác, một nam shipper tranh thủ ít phút nghỉ ngơi giữa ca làm đêm. Chiếc điện thoại được dựng tạm trên xe máy, anh vừa theo dõi trận đấu vừa chờ đơn hàng mới. Mỗi lần xuất hiện tình huống nguy hiểm, ánh mắt anh lại dán chặt vào màn hình nhỏ bé ấy như quên đi những mệt nhọc của công việc.
Không khí cuồng nhiệt càng rõ nét hơn tại phố Tây Bùi Viện. Hàng trăm du khách nước ngoài cùng người dân địa phương ngồi kín các quán bar, nhà hàng và quán cà phê. Những tiếng hô vang "Messi, Messi" xen lẫn tiếng cổ vũ bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau tạo nên một bầu không khí lễ hội đặc biệt giữa lòng thành phố.
Điều thú vị nhất trong đêm World Cup có lẽ là việc mọi khoảng cách dường như bị xóa nhòa. Từ sinh viên, nhân viên văn phòng, tài xế công nghệ, shipper cho đến khách du lịch quốc tế, tất cả đều cùng hướng mắt về trái bóng tròn. Có người cổ vũ Argentina, có người yêu mến Messi, nhưng tất cả đều chung một cảm xúc hồi hộp, vỡ òa rồi tiếc nuối theo từng diễn biến trên sân.
2 giờ sáng ở TP.HCM, những quán cà phê vẫn đông nghịt khách, những con phố vẫn rộn ràng tiếng cười nói và những màn ăn mừng. Đó là lúc người ta cảm nhận rõ nhất sức mạnh kỳ diệu của bóng đá - môn thể thao có thể kết nối những con người xa lạ lại với nhau chỉ bằng một trái bóng và một niềm đam mê chung.