Đêm qua, fan Messi ở TP.HCM “quẩy” cỡ này!

Rạng sáng 23/6, hàng nghìn người hâm mộ tại TP.HCM thức trắng đêm theo dõi Argentina đánh bại Áo 2-0 nhờ cú đúp của Messi, tạo nên bầu không khí cuồng nhiệt khắp các quán cà phê và tuyến phố trung tâm.

Rạng sáng 23/6, trong khuôn khổ lượt trận bảng J World Cup 2026, tuyển Argentina đã đánh bại Áo với tỷ số 2-0 nhờ cú đúp của Lionel Messi. Chiến thắng của đội bóng Nam Mỹ không chỉ làm nức lòng người hâm mộ trên sân, mà còn tạo nên một đêm đầy cảm xúc tại TP.HCM, nơi hàng nghìn người thức trắng để dõi theo từng pha bóng.

Khuya ngày 22, rạng sáng 23/6, khắp các quán cà phê, tuyến phố trung tâm TP.HCM ngập trong không khí sôi động khi người hâm mộ thức trắng đêm theo dõi trận đấu giữa Argentina và Áo.

Các quán cà phê dường như không còn một chỗ trống, mọi người chăm chú theo dõi từng pha bóng trên sân

Dù đã gần 2 giờ sáng, một quán cà phê trên địa bàn TP.HCM vẫn kín chỗ khi người hâm mộ tập trung theo dõi trận Argentina gặp Áo.

Khoảng 2h sáng, nhiều tuyến phố trung tâm thành phố vẫn sáng đèn và náo nhiệt. Các quán cà phê chiếu bóng đá đông kín khách, từ trong nhà ra đến vỉa hè. Người đến muộn không còn bàn vẫn sẵn sàng đứng xem, miễn là không bỏ lỡ những phút giây quan trọng của trận đấu.

Trên nhiều con đường, không khó để bắt gặp hình ảnh các cặp đôi mặc áo đấu Argentina hay áo số 10 của Messi dừng xe bên lề đường, chăm chú hướng mắt về những màn hình lớn đặt trước quán cà phê. Mỗi khi Messi có bóng, đám đông lại đồng loạt ồ lên phấn khích. Khi siêu sao người Argentina ghi bàn, tiếng reo hò vang dội cả một góc phố, nhiều người bật dậy ăn mừng, đập tay với những người xa lạ bên cạnh như những người bạn thân quen từ lâu.

Không chỉ cánh mày râu mà nhiều cô gái cũng có mặt tại quán cà phê hoà chung không khí bóng đá

Những ánh mắt chăm chú dõi theo từng đường bóng trong bầu không khí sôi động của đêm World Cup.

Không chỉ các nam cổ động viên, nhiều cô gái cũng chăm chú dõi theo từng diễn biến trên sân, hào hứng cổ vũ và không giấu được sự phấn khích mỗi khi Lionel Messi có bóng.

Ở một góc đường khác, một nam shipper tranh thủ ít phút nghỉ ngơi giữa ca làm đêm. Chiếc điện thoại được dựng tạm trên xe máy, anh vừa theo dõi trận đấu vừa chờ đơn hàng mới. Mỗi lần xuất hiện tình huống nguy hiểm, ánh mắt anh lại dán chặt vào màn hình nhỏ bé ấy như quên đi những mệt nhọc của công việc.

Không khí cuồng nhiệt càng rõ nét hơn tại phố Tây Bùi Viện. Hàng trăm du khách nước ngoài cùng người dân địa phương ngồi kín các quán bar, nhà hàng và quán cà phê. Những tiếng hô vang "Messi, Messi" xen lẫn tiếng cổ vũ bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau tạo nên một bầu không khí lễ hội đặc biệt giữa lòng thành phố.

Khoảnh khắc người hâm mộ đồng loạt reo hò sau bàn thắng mở tỷ số của Lionel Messi.

Các cổ động viên không giấu được sự phấn khích khi Messi hoàn tất cú đúp giúp Argentina đánh bại tuyển Áo 2-0.

Điều thú vị nhất trong đêm World Cup có lẽ là việc mọi khoảng cách dường như bị xóa nhòa. Từ sinh viên, nhân viên văn phòng, tài xế công nghệ, shipper cho đến khách du lịch quốc tế, tất cả đều cùng hướng mắt về trái bóng tròn. Có người cổ vũ Argentina, có người yêu mến Messi, nhưng tất cả đều chung một cảm xúc hồi hộp, vỡ òa rồi tiếc nuối theo từng diễn biến trên sân.

2 giờ sáng ở TP.HCM, những quán cà phê vẫn đông nghịt khách, những con phố vẫn rộn ràng tiếng cười nói và những màn ăn mừng. Đó là lúc người ta cảm nhận rõ nhất sức mạnh kỳ diệu của bóng đá - môn thể thao có thể kết nối những con người xa lạ lại với nhau chỉ bằng một trái bóng và một niềm đam mê chung.

Một shipper tranh thủ thời gian nghỉ giữa ca làm việc để theo dõi trận đấu qua điện thoại di động.

Nhiều người chấp nhận đứng ngoài vỉa hè để không bỏ lỡ những diễn biến hấp dẫn của trận đấu.

Hồi hộp theo dõi từng pha bóng, nhiều cổ động viên liên tục trải qua những cung bậc cảm xúc trái ngược.

Một cặp đôi mặc áo đấu Argentina dừng xe bên đường, chăm chú theo dõi trận đấu qua màn hình lớn đặt trước quán cà phê.

Khu phố Tây Bùi Viện trở nên náo nhiệt với sự góp mặt của đông đảo du khách quốc tế và người dân địa phương.

Du khách nước ngoài hòa chung không khí cuồng nhiệt, liên tục cổ vũ mỗi khi Argentina tổ chức tấn công.

Vài shipper dừng xe bên đường, vừa tranh thủ chờ khách sau trận đấu vừa chăm chú theo dõi những diễn biến hấp dẫn trên màn hình lớn trước quán cà phê.