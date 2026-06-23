Vì sao bàn thắng phá kỷ lục World Cup của Messi lẽ ra không được công nhận?

Huyền thoại MU chỉ ra sai lầm của trọng tài: Bàn thắng lập kỷ lục World Cup của Messi lẽ ra không được công nhận.

Messi ghi bàn thắng thứ 17 của mình tại các kỳ World Cup trong lần ra sân thứ 28 ở vòng chung kết. Ngôi sao người Argentina đệm bóng bằng chân trái sau một đường căng ngang thấp trong vòng cấm, qua đó vượt qua nhiều huyền thoại để thiết lập cột mốc mới.

Tuy nhiên, cựu thủ môn Manchester United và tuyển Đan Mạch Peter Schmeichel cho rằng bàn thắng này đáng lẽ phải bị từ chối. Phát biểu trên Fox Sports trong giờ nghỉ giữa hiệp, Schmeichel chỉ ra rằng trọng tài Amin Mohamed Omar đã bỏ qua một tình huống phạm lỗi trước đó của Alexis Mac Allister với tiền vệ Xaver Schlager của tuyển Áo.

Huyền thoại 62 tuổi nói: "Tôi không nghĩ bàn thắng đó nên được công nhận. Hãy nhìn lại tình huống dẫn đến quả phạt đền. Đó là một cú đá từ phía sau vào Xaver Schlager. Đó rõ ràng là một quả đá phạt. Mac Allister đã đá ngã cầu thủ đối phương. Trọng tài đáng lẽ phải cho Áo hưởng đá phạt. VAR lẽ ra phải can thiệp và yêu cầu xem lại tình huống đó. Đây là một sai lầm rõ ràng và nghiêm trọng của trọng tài".

Messi lập kỉ lục World Cup với 18 bàn thắng, trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử (Ảnh: getty)

Peter Schmeichel khẳng định Alexis Mac Allister đã phạm lỗi với một cầu thủ Áo trong pha bóng dẫn đến bàn thắng của Messi Peter Schmeichel khẳng định Alexis Mac Allister đã phạm lỗi với một cầu thủ Áo trong pha bóng dẫn đến bàn thắng của Messi

Schmeichel cũng không giấu được sự thất vọng: "Vì điều đó mà tôi thực sự cảm thấy rất bức xúc".

Trên mạng xã hội, nhiều người hâm mộ cũng phản ứng dữ dội với quyết định của tổ trọng tài. Một CĐV viết: "FIFA có đang thiên vị Argentina không? Tại sao không có bất kỳ đoạn video nào về pha phạm lỗi với cầu thủ Áo trước bàn thắng của Messi? Không VAR, không xem lại gì cả. Quá khó hiểu".

Người khác bình luận: "FIFA thực sự đang muốn giúp Argentina sao? Đó là một pha phạm lỗi rất rõ với cầu thủ Áo trước khi Argentina ghi bàn. Ở trận trước Messi cũng có một pha vào bóng đáng lẽ phải nhận thẻ đỏ. Chuyện gì đang xảy ra vậy?". Một người hâm mộ bức xúc: "Pha phạm lỗi quá rõ trước bàn thắng của Messi. Mọi thứ đang trở nên khó chấp nhận".

Dù vậy, những tranh cãi từ Schmeichel và người hâm mộ không làm thay đổi kết quả cuối cùng. Trọng tài vẫn công nhận bàn thắng và Messi chính thức trở thành chân sút ghi nhiều bàn nhất lịch sử World Cup.

Chưa dừng lại ở đó, đội trưởng Argentina còn ghi thêm một bàn trong thời gian bù giờ để nâng tổng thành tích lên 18 bàn tại World Cup. Riêng ở giải đấu năm nay, Messi đã có 5 pha lập công chỉ sau hai lượt trận vòng bảng.