Tính cách thật của Messi

Hai khoảnh khắc ngoài đường biên thấy rõ được con người thật của Messi.

Cú đúp lịch sử trong trận Argentina thắng 2-0 Áo sáng 23/6, không chỉ biến Lionel Messi thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử World Cup, mà còn tạo nên những khoảnh khắc lay động trên sân cỏ. Từ cái ôm tri ân người cũ cho đến cú đập tay làm thay đổi cuộc đời một phóng viên.

Cái ôm khép lại vòng lặp 20 năm của hai thầy trò

Ngay sau tiếng còi mãn cuộc trận đấu đầy kịch tính giữa Argentina và Áo, một hình ảnh vô cùng xúc động đã lọt vào ống kính truyền hình. Thay vì ăn mừng cuồng nhiệt cùng các đồng đội, Lionel Messi đã chủ động tiến về phía khu vực kỹ thuật để chào ông Jose Pekerman – người thầy cũ lúc này đang làm nhiệm vụ với tư cách là bình luận viên truyền hình.

Nhìn thấy cậu học trò nhỏ năm nào, "Thầy Jose" đã ôm chầm lấy anh đầy xúc động, ánh mắt không giấu nổi sự ngưỡng mộ xen lẫn tự hào. Để có được một Messi vĩ đại như ngày hôm nay, lịch sử bóng đá Argentina không bao giờ được phép quên công ơn của Pékerman. Cách đây hai thập kỷ, chính ông và các cộng sự đã cấp tốc tổ chức một trận giao hữu vô thưởng vô phạt của đội U20 chỉ để "trói chân" Messi trước sự chèo kéo ráo riết từ tuyển Tây Ban Nha. Cũng chính Pékerman là người đã trao cho Messi cơ hội ra mắt World Cup vào năm 2006 khi anh mới 18 tuổi.

Tròn 20 năm sau ngày định mệnh ấy, Pékerman gặp lại cậu học trò của mình, giờ đây không còn là một cậu nhóc rụt rè, mà là một nhà vô địch thế giới, và vừa chính thức bước lên ngôi đền huyền thoại với tư cách là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử các kỳ World Cup. Cái ôm giữa họ giống như một thước phim quay chậm, khép lại một vòng lặp hoàn hảo của tình thầy trò.

Messi và thầy cũ từ ngày còn ở đội trẻ

Cú đập tay đầy cảm xúc

Hãy tưởng tượng bạn đang tác nghiệp tại một trận chung kết World Cup và chứng kiến cầu thủ vĩ đại nhất hành tinh lao về phía mình. Đó chính là khoảnh khắc mà phóng viên Joaquín Bruno đã nhận được. Ngay sau khoảnh khắc xé lưới đối phương để mang về chiến thắng nghẹt thở cho Argentina, Messi đã chạy điên cuồng ăn mừng và vô tình chọn đúng Bruno để thực hiện một cú đập tay đầy phấn khích.

Biểu cảm của chàng phóng viên lúc đó đã nói thay tiếng lòng của hàng triệu người hâm mộ. Gương mặt anh bàng hoàng, ngơ ngác khi chứng kiến một huyền thoại bằng xương bằng thịt. Khi Messi tiếp tục lao vào vòng tay của các đồng đội, ống kính máy quay bắt trọn hình ảnh Bruno ở phía sau, hai tay ôm lấy đầu, bất lực trong việc tin vào sự thật vừa diễn ra.

Khoảnh khắc hạnh phúc của phóng viên ăn mừng cùng Messi

Người ta vẫn thường nói về "giấc mơ cậu bé" cụm từ kinh điển trong bóng đá Nam Mỹ để chỉ khoảnh khắc một đứa trẻ chạm tay vào giấc mơ lớn nhất đời mình. Hôm nay, giữa thánh đường World Cup, phóng viên Bruno đã sống trong giấc mơ đó. Anh không chỉ hoàn thành nhiệm vụ của một phóng viên đi tác nghoeepj, mà đã chính thức sở hữu bức ảnh để đời và một ký ức đặc biệt nhất trong quá trình làm nghề.

Hai khoảnh khắc, hai thế hệ, hai vị trí khác nhau: một người là người thầy già đặt viên gạch đầu tiên cho một đế chế, một người là chàng phóng viên trẻ đại diện cho hàng triệu người hâm mộ cuồng nhiệt. Nhưng cả hai đều có chung một điểm chạm – đó là Lionel Messi. Ở đỉnh cao của vinh quang, siêu sao người Argentina không chỉ chinh phục những kỷ lục, mà còn tiếp tục biến mỗi trận đấu anh qua thành một chương ngập tràn cảm xúc của lịch sử túc cầu.