Messi lại nhận giải Cầu thủ xuất sắc nhất trận Argentina 2-0 Áo, 39 tuổi vẫn khiến cả World Cup phải ngả mũ

Messi đá hỏng phạt đền vẫn hay nhất trận, phá kỷ lục World Cup với anh giờ là chuyện... thường ngày.

Lionel Messi vừa có thêm một đêm đáng nhớ tại World Cup 2026. Dù sút hỏng phạt đền ngay đầu trận gặp Áo ở lượt trận thứ 2 vòng bảng diễn ra vào 0h sáng 23/6, siêu sao người Argentina vẫn được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất trận sau khi ghi cú đúp giúp nhà đương kim vô địch thắng 2-0 và giành vé vào vòng knock-out.

Nếu chỉ nhìn vào những phút đầu tiên, nhiều người đã nghĩ đây sẽ là ngày kém duyên của Messi. Phút thứ 9, Argentina được hưởng phạt đền và cơ hội mở tỷ số cũng đồng thời là cơ hội để El Pulga độc chiếm một cột mốc lịch sử World Cup. Thế nhưng cú sút của anh lại không thành công. Đây thậm chí còn là quả phạt đền hỏng thứ ba của Messi tại các kỳ World Cup, một thống kê hiếm hoi không mấy vui vẻ trong sự nghiệp lẫy lừng của anh.

Tuy nhiên, với Messi, sai lầm chỉ là màn dạo đầu. Phút 38, đội trưởng Argentina lên tiếng bằng pha dứt điểm lạnh lùng mở tỷ số cho Albiceleste. Bàn thắng này giúp anh vượt qua huyền thoại Miroslav Klose để trở thành chân sút ghi nhiều bàn nhất lịch sử World Cup nam.

Chưa dừng lại ở đó, đến phút 90+5, Messi hoàn tất cú đúp bằng pha lập công ấn định chiến thắng 2-0. Với bàn thắng thứ hai, anh nâng tổng số bàn tại World Cup lên 18, vượt luôn kỷ lục 17 bàn của huyền thoại bóng đá nữ Marta để trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn nhất lịch sử các kỳ World Cup, bất kể nam hay nữ.

Điều đáng nói là Messi chuẩn bị bước sang tuổi 39. Trong khi nhiều ngôi sao cùng thế hệ đã giải nghệ hoặc lui về các giải đấu ít cạnh tranh hơn, số 10 của Argentina vẫn đang là đầu tàu kéo cả đội tuyển tiến lên tại sân chơi lớn nhất hành tinh.

Sau trận, Messi thừa nhận anh rất tức giận với bản thân vì pha đá hỏng phạt đền. Dẫu vậy, cảm xúc ấy nhanh chóng bị xóa nhòa bởi chiến thắng và tấm vé đi tiếp của Argentina. "Tôi thực sự rất bực về quả phạt đền đó, nhưng cuối cùng chúng tôi đã xoay chuyển tình thế và giành được 3 điểm quan trọng", Messi chia sẻ.

Trên mạng xã hội, khoảnh khắc Messi bỏ lỡ cơ hội từ chấm 11m rồi sau đó ghi liền 2 bàn thắng đã trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi. Nhiều CĐV đùa rằng ngay cả khi đá hỏng, Messi vẫn tìm ra cách tạo nên lịch sử chỉ vài chục phút sau đó.

Thực tế, điều khiến người ta ngạc nhiên lúc này không còn là việc Messi lập kỷ lục nữa. Sự ngạc nhiên nằm ở chỗ anh còn bao nhiêu kỷ lục để phá. World Cup 2026 mới chỉ đi qua hai lượt trận vòng bảng, nhưng Messi đã có 5 bàn thắng. Và nếu Argentina tiếp tục tiến sâu, rất có thể người hâm mộ sẽ còn được chứng kiến thêm nhiều cột mốc khác được viết lại bởi đôi chân của cầu thủ sắp bước sang tuổi 39 này.

Ảnh: Getty.