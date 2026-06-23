Video: 3 khoảnh khắc tóm gọn trận đấu lịch sử của Messi

Argentina thắng Áo 2-0 tối 23/6, nhưng tỷ số không phải thứ người ta sẽ nhớ lâu nhất về đêm nay. Đây là trận đấu mà Lionel Messi trượt penalty, rồi ghi 2 bàn, rồi một mình phá vỡ kỷ lục tồn tại suốt 12 năm của World Cup.

Khoảnh khắc bỏ lỡ penalty hiếm gặp

Lautaro Martinez bị kéo ngã trong vòng cấm, VAR và rồi trọng tài chỉ vào chấm 11m cho Argentina. Messi bước lên nắn nót chọn góc trái nhưng bóng đi ra ngoài.

Đây là lần thứ 3 Messi trượt penalty ở World Cup, sau Iceland 2018 và Ba Lan 2022, giúp anh vượt Asamoah Gyan để trở thành cầu thủ trượt penalty nhiều nhất lịch sử giải đấu.

Khoảnh khắc phá kỷ lục 12 năm của Klose

Medina chuyền bóng, Almada nhấc chân tinh tế, Messi dứt điểm 1 chạm, bóng vào lưới trước sự bất lực của thủ môn Schlager.

Bàn thắng thứ 17 tại World Cup giúp Messi vượt Miroslav Klose, trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử giải đấu. Klose giữ kỷ lục đó suốt 12 năm.

Khoảnh khắc ghi bàn thứ 18 ở World Cup, khẳng định vị trí số 1

Những phút cuối của trận đấu, Áo còn đang nuôi hy vọng tìm kiếm bàn gỡ hòa thì Messi lại một lần nữa xuất hiện. Phút 90+5, ngôi sao Argentina đã có 1 pha dứt điểm giữa vòng vây của các cầu thủ Áo.

Messi có bàn thắng thứ 18 trong lịch sử các vòng World Cup, và kỷ lục này vẫn còn đang được viết tiếp...