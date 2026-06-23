Pháp 3-0 Iraq: Mbappe vẫn lập cú đúp trong trận đấu hi hữu bị hoãn đến 2 tiếng vì mưa bão

Pháp đại thắng Iraq, trận đấu gián đoạn 2 tiếng vì thời tiết cực đoan.

ĐT Pháp vừa đánh bại Iraq 3-0 ở lượt trận thứ hai bảng I World Cup 2026 để sớm đặt một chân vào vòng knock-out. Kylian Mbappé lập cú đúp trong ngày cán mốc 100 trận cho tuyển Pháp, trước khi Ousmane Dembele ghi bàn ấn định tỷ số. Tuy nhiên, điều khiến người hâm mộ nhắc đến nhiều nhất sau trận lại là màn gián đoạn kéo dài gần hai giờ vì mưa bão, giông sét tại Philadelphia.

Mbappe toả sáng, bám sát kỉ lục ghi bàn của Messi

Ngay những phút đầu hiệp 1, đội trưởng Mbappe cho thấy sự sắc bén với cú dứt điểm đẳng cấp ghi bàn mở tỉ số ở phút 14. Đây cũng là trận đấu thứ 100 của Mbappe cho đội tuyển Pháp. Ngôi sao của Les Bleus tiếp tục hoàn tất cú đúp đầu hiệp hai để đưa Pháp tiến gần chiến thắng.

Hai bàn thắng trong trận đấu này nâng tổng số bàn của Mbappe ở World Cup là 16 bàn, sánh ngang huyền thoại Miroslav Klose, đồng thời bám đuổi sát sao với kỉ lục 18 bàn mà Messi đang nắm giữ.

Dembele cuối cùng cũng có khoảnh khắc của riêng mình

Trước trận đấu, nhiều ý kiến cho rằng Dembele đang bị lu mờ trong màu áo tuyển Pháp dù vừa trải qua mùa giải thành công ở cấp CLB. Tiền đạo này đã đáp trả bằng bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0 sau pha phối hợp đẹp mắt với Michael Olise. Dù Mbappé vẫn là ngôi sao lớn nhất đêm nay, Dembele cũng có cho mình một khoảnh khắc đáng nhớ.

Spotlight thuộc về cơn mưa bão khiến cả trận đấu phải trì hoãn 2 tiếng

Đây gần như chắc chắn là hình ảnh được chia sẻ nhiều nhất sau trận. Khi hiệp một khép lại, mưa lớn, sấm sét và cảnh báo thời tiết cực đoan xuất hiện quanh sân đấu. Trận đấu bị hoãn gần hai tiếng đồng hồ, các cầu thủ phải quay lại phòng thay đồ, trong khi khán giả được yêu cầu sơ tán khỏi khán đài, tìm nơi trú ẩn.

Những video ghi lại cảnh mặt sân ngập nước, khán giả chen kín các khu vực có mái che và cầu thủ ngồi chờ trong đường hầm được chia sẻ dày đặc trên các nền tảng mạng xã hội.

Mưa bão làm gián đoạn trận Pháp 3-0 Iraq

Hai trận, hai chiến thắng, hàng công ghi đều đặn và Mbappé đạt phong độ cao. Sau tiếng còi mãn cuộc, cảm giác chung của người hâm mộ Pháp không phải sự bùng nổ vì chiến thắng 3-0, mà là niềm tin rằng đội tuyển áo lam đang ngày càng giống một ứng viên vô địch thực thụ. Còn với Iraq, dù trắng tay, họ vẫn có thể ngẩng cao đầu sau một trận đấu đáng nhớ theo cách rất riêng - trận đấu đầu tiên của World Cup 2026 phải dừng lại vì thời tiết.