Mbappe "thoát pressing" cực mượt, né tranh cãi về Messi và Ronaldo ai giỏi nhất

Mbappe nói gì về Messi, Ronaldo trước thềm cột mốc 100 trận tại World Cup?

Trước thềm trận đấu Pháp gặp Iraq lúc 4h00 ngày 23/6 tại vòng bảng World Cup 2026, thủ quân tuyển Pháp Kylian Mbappe đã có chia sẻ đáng chú ý.

Khi được phóng viên đặt câu hỏi thẳng thắn về việc ai mới là tiền đạo xuất sắc nhất thế giới hiện tại tính riêng tại giải đấu lần này, Mbappe đã bật cười và hóm hỉnh đáp trả nhằm giảm bớt bầu không khí căng thẳng: "Ở đây có vẻ hơi lạnh à?". Ngay sau đó, anh khéo léo né tránh cuộc tranh luận thế kỷ bằng câu trả lời vẹn cả đôi đường: "Messi, rõ ràng là vậy. Anh ấy là người giỏi nhất thế giới bên cạnh Cristiano Ronaldo. Về phần mình, tôi đang làm tất cả những gì có thể để tiến bộ và giúp đội nhà vô địch. Những chuyện còn lại chỉ là chủ đề tranh luận của cánh phóng viên các anh thôi".

Mbappe họp báo trước trận đấu (Ảnh: Getty)

Trận đấu tới đây không chỉ đánh dấu cột mốc lịch sử 100 trận trong màu áo tuyển Pháp của Mbappe, mà còn là cơ hội để anh áp sát kỷ lục ghi bàn tại các kỳ World Cup - danh hiệu đang được chia sẻ bởi Lionel Messi và huyền thoại Miroslav Klose với cùng 16 pha lập công.

Dù đứng trước những lăng kính kỷ lục cá nhân đầy vinh quang, tiền đạo 27 tuổi vẫn khẳng định lòng trung thành tuyệt đối với lối chơi tập thể. Anh chia sẻ: "Được khoác áo ĐTQG luôn là một vinh dự lớn. Không có gì thiêng liêng hơn màu áo lam này. 100 trận là con số mang tính lịch sử, nhưng kết quả chung cuộc mới là ưu tiên. Còn về kỷ lục, tôi biết thừa Messi sẽ ghi bàn mà. Đó là Messi, anh ấy luôn ghi bàn. Về phần mình, tôi sẽ cố gắng tiếp tục nổ súng, nhưng mục tiêu tối thượng vẫn là đưa tuyển Pháp lên ngôi vô địch".

Đây đã là kỳ World Cup thứ ba trong sự nghiệp của Mbappe sau hai giải đấu bùng nổ vào năm 2018 và 2022. Khi được hỏi về kế hoạch tương lai và khả năng duy trì sự nghiệp đỉnh cao đến năm 40 tuổi như các bậc tiền bối, nhà vô địch World Cup 2018 tiếp tục thể hiện sự thực tế và khiếu hài hước đặc trưng.

"Tôi sẽ không thi đấu đến năm 40 tuổi đâu, các anh chắc sẽ tống khứ tôi đi trước lúc đó mất," Mbappe cười lớn. "Tôi không thích tính chuyện xa xôi. Tôi chỉ tập trung cố gắng vô địch giải đấu này, tận hưởng hiện tại và mang đến những màn trình diễn tốt nhất".

Sự điềm tĩnh và phong thái trưởng thành của Kylian Mbappe cả trong lẫn ngoài sân cỏ đang là điểm tựa vững chắc cho tham vọng chinh phục đỉnh cao thế giới một lần nữa của đội tuyển Pháp tại kỳ World Cup năm nay.