Lịch thi đấu World Cup 2026 ngày 23/6 theo giờ Việt Nam: Cả thế giới dõi theo Messi, Pháp gặp thử thách bất ngờ từ Iraq

Ngày 23/6 sôi động với loạt trận đấu cực hấp dẫn lượt 2 vòng bảng World Cup 2026.

Ngày 23/6 hứa hẹn là một trong những ngày thi đấu đáng chú ý nhất vòng bảng World Cup 2026 khi Lionel Messi cùng tuyển Argentina trở lại sân cỏ, trong khi Pháp của Kylian Mbappe đối đầu Iraq ở lượt trận thứ hai bảng I.

00h00: Argentina vs Áo

Tâm điểm của ngày thi đấu chắc chắn là màn xuất hiện của Lionel Messi. Sau chiến thắng 3-0 trước Algeria ở trận ra quân với cú hat-trick lịch sử của Messi, Argentina đang đứng trước cơ hội sớm giành vé vào vòng knock-out nếu tiếp tục đánh bại Áo.

Tuy nhiên, đại diện châu Âu không phải đối thủ dễ chịu. Áo từng gây ấn tượng khi đánh bại Jordan 3-1 ở trận mở màn và đang sở hữu một tập thể giàu thể lực, chơi pressing rất khó chịu. Mọi ánh mắt sẽ tiếp tục đổ dồn về Messi, người đang chinh phục kỳ World Cup thứ 7 trong sự nghiệp và liên tục thiết lập những cột mốc mới.

Messi cùng Argentina sẽ đối đầu Áo vào 0h ngày 23/6 (Ảnh: Getty)

04h00: Pháp vs Iraq

Pháp khởi đầu World Cup 2026 bằng chiến thắng 3-1 trước Senegal nhưng màn trình diễn của Les Bleus vẫn để lại nhiều dấu hỏi. Ousmane Dembele đang chịu áp lực lớn sau trận đấu gây thất vọng trước Senegal, trong khi Bradley Barcola được kỳ vọng sẽ có cơ hội đá chính sau khi ghi bàn ngay khi vào sân thay người. Mbappe tiếp tục thể hiện bản lĩnh.

Về phía Iraq, đại diện Tây Á vừa nhận thất bại 1-4 trước Na Uy và gần như không còn đường lùi. Điều này có thể khiến họ chơi với tinh thần không còn gì để mất trước nhà đương kim á quân World Cup.

Ảnh: Getty

07h00: Na Uy vs Senegal

Đây được xem là trận đấu quyết định cục diện bảng I. Na Uy đang hưng phấn sau màn hủy diệt Iraq 4-1 nhờ phong độ cao của hàng công. Trong khi đó, Senegal dù thua Pháp nhưng vẫn cho thấy họ là đội bóng có tổ chức và cực kỳ nguy hiểm trong các tình huống phản công. Đội giành chiến thắng ở trận đấu này sẽ nắm lợi thế rất lớn trong cuộc đua giành vé vào vòng 1/16.

10h00: Jordan vs Algeria

Trận đấu muộn nhất trong ngày chứng kiến cuộc chạm trán giữa hai đại diện của bóng đá Ả Rập. Jordan đã để thua Áo ở trận ra quân và cần điểm để nuôi hy vọng đi tiếp. Trong khi đó, Algeria cũng chịu áp lực tương tự sau thất bại trước Argentina.Một trận đấu được dự đoán sẽ rất căng thẳng bởi đội thua gần như sẽ đứng trước nguy cơ bị loại ngay từ vòng bảng. Nếu ngày 22/6 là sân khấu của Mohamed Salah và cuộc chiến tại bảng G, thì ngày 23/6 sẽ là thời điểm tâm điểm đổ dồn về Lionel Messi cùng tuyển Argentina trong hành trình chinh phục World Cup cuối cùng của sự nghiệp.