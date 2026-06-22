Góc khuất nghiệt ngã tại World Cup: Khi vinh quang nhuốm màu nước mắt và đau đớn

Hai cầu thủ phải nói lời chia tay World Cup 2026 vì chấn thương nặng.

World Cup không chỉ được dệt bằng ánh hào quang của những bàn thắng hay vũ điệu chiến thắng cuồng nhiệt. Ở một góc khuất đầy tàn nhẫn, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đang phải chứng kiến những bi kịch đẫm nước mắt, nơi giấc mơ của các ngôi sao bị bóp nghẹt và vỡ vụn chỉ trong một tích tắc bởi hung thần mang tên chấn thương.

Vòng bảng năm nay vừa trải qua những nốt trầm nghẹn ngào với hai tổn thất lực lượng nghiêm trọng từ đội tuyển Bờ Biển Ngà và đội chủ nhà Canada. Đó là những minh chứng rõ ràng nhất cho thấy ranh giới mong manh giữa đỉnh cao vinh quang và vực sâu cay đắng trên thảm cỏ thế giới.

Tiếng gãy xương kinh hoàng tại Vancouver

Bi kịch ám ảnh nhất tính đến thời điểm này thuộc về tiền vệ ngôi sao Ismaal Kone của đội tuyển Canada. Trong trận thắng lịch sử 6-0 trước Qatar vào ngày 18/6, niềm vui chiến thắng của đội bóng xứ lá phong đã bị dập tắt hoàn toàn bởi một chấn thương rùng rợn.

Từ một pha vào bóng nguy hiểm từ phía sau của tiền vệ Assim Madibo bên phía Qatar (người sau đó phải nhận thẻ đỏ trực tiếp), Kone đổ gục xuống sân. Huấn luyện viên trưởng Jesse Marsch bàng hoàng chia sẻ trong cuộc họp báo: "Tình huống xảy ra ngay trước băng ghế chỉ đạo. Tất cả chúng tôi đều nghe thấy tiếng xương gãy sắc lẹm".

Ngôi sao 24 tuổi của tuyển Canada bị gãy chân. Các đồng đội ôm đầu kinh hãi, trong khi đội ngũ y tế phải lập tức cố định khẩn cấp để đưa anh rời sân. Ngay trong đêm, ba bác sĩ phẫu thuật tiến hành đóng đinh nội tủy để cố định vùng chân cho Kone. Dù ca phẫu thuật đã thành công tốt đẹp, ban huấn luyện Canada Soccer xác nhận hành trình World Cup trên quê hương của Kone chính thức khép lại.

Kone chấn thương gãy chân (Ảnh: CMH)

Giọt nước mắt bất lực của Wilfried Singo

Chưa đầy ba ngày sau thảm kịch của Kone, đến lượt đại diện châu Phi – Bờ Biển Ngà nếm trải sự nghiệt ngã. Trong cuộc đối đầu căng thẳng với đội tuyển Đức vào ngày 21/6, hậu vệ trụ cột Wilfried Singo bất ngờ đổ gục xuống thảm cỏ ở phút 79 dù không hề va chạm với bất kỳ ai.

Chẩn đoán nhanh cho thấy ngôi sao đang khoác áo Galatasaray bị cơ đùi nghiêm trọng. Bất chấp những nỗ lực gượng dậy để tiếp tục chiến đấu, Singo buộc phải rời sân nhường chỗ cho Guela Doué ở phút 82. Ý thức được mức độ nghiêm trọng của chấn thương và viễn cảnh phải sớm khép lại giấc mơ World Cup, chiến binh dũng mãnh của Bờ Biển Ngà đã không thể kìm được những giọt nước mắt nghẹn ngào. Hình ảnh Singo ôm mặt khóc nức nở trên băng ghế dự bị trở thành một nốt lặng đầy xót xa. Trước đó, chính anh là người hùng với đường kiến tạo quyết định giúp Bờ Biển Ngà đánh bại Ecuador ở lượt trận ra quân.

Wilfried Singo chấn thương rời sân (Ảnh: Getty)

World Cup dang dở của Wilfried Singo (Ảnh: Getty)

Cầu thủ này đã bật khóc vì bất lực (Ảnh: CMH)

Những giọt nước mắt bất lực của Wilfried Singo hay tiếng xương gãy nghiệt ngã của Ismaal Kone là những khoảng lặng đầy ám ảnh tại kỳ World Cup lần này. Trái bóng Al Rihla vẫn sẽ tiếp tục lăn, các khán đài vẫn sẽ rực lửa cờ hoa, nhưng đối với những người phải rời cuộc chơi sớm, World Cup 2026 sẽ mãi là một vết sẹo dài trong tâm trí – một chương sự nghiệp dang dở được viết bằng cả máu, mồ hôi và những giọt nước mắt...