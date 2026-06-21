Lịch thi đấu World Cup ngày 22/6 mới nhất: Chờ thủ môn 40 tuổi Vozinha toả sáng, Bỉ đối đầu Iran

Cập nhật thông tin lịch thi đấu World Cup ngày 22/6.

Bước vào lượt trận ngày 22/6 tại World Cup, người hâm mộ đang đổ dồn sự chú ý vào các bảng đấu G và H, nơi những "ông lớn" sẩy chân ở ngày ra quân đang khao khát khẳng định lại vị thế của mình.

Lịch thi đấu ngày 22/6

Mở màn cho ngày thi đấu là cuộc chạm trán lúc 02h00 giữa tuyển Bỉ và Iran tại bảng G. Sau trận hòa hú vía 1-1 trước Ai Cập, "Quỷ đỏ" châu Âu tự đặt mình vào thế buộc phải thắng. Đại diện châu Á, Iran dù vừa có được 1 điểm trước New Zealand nhưng đang gặp bất lợi lớn về mặt thể lực do phải di chuyển một quãng đường dài giữa các địa điểm thi đấu. Đây là thời cơ vàng để các ngôi sao nước Bỉ áp đặt lối chơi và mang về 3 điểm đầu tay.

Ngay sau đó, vào lúc 05h00, một bất ngờ khác của giải đấu là Uruguay sẽ có cuộc đối đầu với tân binh Cape Verde tại bảng H. Cả Uruguay và Tây Ban Nha đều đã gây sốc khi bị cầm chân ở lượt trận đầu tiên. Trận đấu này không chỉ mang ý nghĩa điểm số, mà còn là bài kiểm tra bản lĩnh để các ngôi sao Nam Mỹ chứng minh rằng cú sẩy chân trước đó chỉ là một tai nạn, đồng thời khẳng định lại đẳng cấp vượt trội trước đại diện đến từ châu Phi.

Khép lại ngày thi đấu vào lúc 08h00 là cặp đấu còn lại của bảng G giữa New Zealand và Ai Cập. Sau màn trình diễn xuất sắc khi cầm hòa tuyển Bỉ, các cầu thủ Ai Cập đang hừng hực khí thế và nắm lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé đi tiếp. Đối thủ của họ là New Zealand, dù cũng có 1 điểm sau trận hòa 2-2 với Iran, nhưng vẫn bị đánh giá là đội bóng yếu nhất bảng. Nếu chơi đúng phong độ, Ai Cập hoàn toàn có thể tự quyết định số phận của mình bằng một chiến thắng thuyết phục.