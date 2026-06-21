Nói một câu "cà khịa" bố mẹ đẻ - David và Victoria Beckham, Brooklyn kiếm cả triệu USD mùa World Cup

Trong khi mối quan hệ với gia đình Beckham vẫn chưa có dấu hiệu hàn gắn, Brooklyn Beckham lại tiếp tục trở thành tâm điểm tranh cãi với một quảng cáo mới liên quan đến World Cup 2026.

Theo truyền thông Anh, con trai cả của David và Victoria Beckham - đầu bếp Brooklyn Beckham - được cho là nhận khoản thù lao lên tới 1 triệu USD (khoảng 26,3 tỷ đồng) khi tham gia chiến dịch quảng cáo cho ứng dụng giao đồ ăn DoorDash.

Điều khiến đoạn video nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội không chỉ nằm ở mức cát-xê được tiết lộ, mà còn bởi nội dung được cho là có liên quan tới câu chuyện gia đình Beckham. Trong quảng cáo, Brooklyn xuất hiện trước máy quay và nói: "Có lẽ mọi người đang thắc mắc vì sao tôi lại xem FIFA World Cup 2026 ở nhà"... Sau đó, anh mỉm cười rồi tiếp lời: "Đó là một câu chuyện dài".

Brooklyn Beckham kiếm khoảng 26 tỷ đồng với quảng cáo tranh cãi liên quan đến drama gia đình (Ảnh: Getty)

Ngay sau đó, Brooklyn đặt những tấm vé World Cup xuống bàn, trong khi màn hình hiện dòng chữ: "Mọi chuyện khá phức tạp. Sẽ sớm có thêm thông tin".

Nhiều khán giả nhanh chóng liên hệ chi tiết này với những tin đồn xoay quanh mối quan hệ giữa Brooklyn và gia đình Beckham trong hơn một năm qua. Đặc biệt, World Cup vốn là giải đấu gắn liền với tên tuổi của David Beckham - người từng ba lần góp mặt cùng đội tuyển Anh tại các kỳ World Cup 1998, 2002 và 2006.

Theo một nguồn tin được The Sun dẫn lại, một số thành viên trong gia đình Beckham không hài lòng khi câu chuyện riêng tư trở thành chất liệu cho một chiến dịch quảng cáo. Việc sử dụng chủ đề gia đình trong bối cảnh hiện tại có thể khiến những người thân cảm thấy tổn thương, nhất là khi những căng thẳng giữa hai bên vẫn chưa được giải quyết hoàn toàn.

Quảng cáo xuất hiện không lâu sau khi David Beckham được vinh danh với ngôi sao trên Đại lộ Danh vọng Hollywood. Trong khi nhiều người nổi tiếng gửi lời chúc mừng cựu danh thủ người Anh, Brooklyn không có bất kỳ động thái công khai nào liên quan tới sự kiện này. Thay vào đó, anh chia sẻ hình ảnh chạy bộ tại New York lên trang cá nhân.