Tuyển Nhật Bản thắng vang dội 4-0, phá 6 kỷ lục trong trận đấu thứ 1000 của World Cup

Đội tuyển Nhật Bản vừa thiết lập cột mốc chói lọi cho bóng đá châu Á khi đè bẹp Tunisia 4-0 tại lượt trận thứ hai bảng F World Cup 2026 trưa này 21/6.

ĐT Nhật Bản đã thắng vang đội Tunisia 4-0 tại lượt trận thứ hai bảng F World Cup 2026, qua đó chính thức xô đổ hàng loạt kỷ lục lịch sử tại sân chơi lớn nhất hành tinh. Đáng chú ý, lịch sử World Cup đã sang một trang mới khi cuộc đối đầu giữa Nhật Bản và Tunisia tại sân được xác nhận là trận đấu thứ 1.000 trong lịch sử giải vô địch bóng đá thế giới.

Màn trình diễn bùng nổ của thầy trò HLV Hajime Moriyasu không chỉ mang về 3 điểm trọn vẹn mà còn biến "Samurai Xanh" trở thành tâm điểm của truyền thông quốc tế. Trận thắng này đã giúp bóng đá châu Á bước sang một trang mới với sáu kỷ lục vô tiền khoáng hậu được thiết lập cùng lúc.

Tuyển Nhật Bản thắng 4-0 Tunisia (Ảnh: BR Football)

Hàng loạt dấu mốc được thiết lập

Trước hết, Nhật Bản đã chính thức trở thành đội bóng thuộc Liên đoàn Bóng đá Châu Á (AFC) đầu tiên ghi được 4 bàn thắng trong một trận đấu tại World Cup. Kết quả 4-0 này cũng đồng thời thiết lập kỷ lục về trận thắng có cách biệt lớn nhất của một đại diện châu Á tại giải đấu, vượt qua cột mốc cách biệt 2 bàn do chính họ và một số đội tuyển như Hàn Quốc, Iran hay Australia từng nắm giữ trước đây.

Không dừng lại ở đó, chiến thắng trước đại diện Bắc Phi đã kéo dài chuỗi trận bất bại của Nhật Bản tại đấu trường World Cup lên con số 4 (tính từ giải đấu năm 2022). Đoàn quân của ông Moriyasu cũng đi vào lịch sử với tư cách là đội bóng châu Á đầu tiên sút tung lưới một đại diện châu Phi từ 3 lần trở lên trong một trận đấu tại vòng chung kết World Cup.

Màn trình diễn chói sáng của các tuyển thủ Nhật Bản (Ảnh: BR Football)

(Ảnh: BR Football)

(Ảnh: BR Football)

Những cá nhân chói sáng

Sự thăng hoa của tập thể Nhật Bản được cụ thể hóa bằng những màn trình diễn cá nhân xuất chúng. Tiền vệ Daichi Kamada ghi tên mình vào lịch sử đội tuyển với bàn thắng mở tỷ số ở ngay phút thứ 4. Đây là pha lập công sớm nhất của "Samurai Xanh" tại các kỳ World Cup. Trong khi đó, tiền đạo Ayase Ueda rực sáng khi trở thành cầu thủ Nhật Bản đầu tiên lập cú đúp trong một trận đấu tại vòng chung kết World Cup.

Ở trận đấu này, suốt 90 phút, Tunisia hoàn toàn chịu trận và không tung ra nổi một cú sút trúng đích nào. Dù sở hữu chiến thắng lịch sử, Nhật Bản hiện vẫn tạm xếp thứ hai bảng F sau Hà Lan. Tuy nhiên, quyền tự quyết vẫn nằm trong tay thầy trò HLV Moriyasu khi họ chuẩn bị bước vào lượt trận cuối cùng gặp đối thủ Thụy Điển vào ngày 26/6 tới.