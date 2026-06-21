Ngôi sao tuyển Bỉ nhập viện khẩn cấp, đội hình khủng hoảng trước ngày đấu Iran

Mất "mũi khoan" Jeremy Doku, tuyển Bỉ lo sốt vó tại World Cup.

Đội tuyển Bỉ vừa phải nhận một tổn thất không nhỏ về mặt lực lượng trước thềm lượt trận thứ hai bảng G World Cup 2026. Ngôi sao chạy cánh thuộc biên chế Manchester City, Jeremy Doku đã chính thức bị gạch tên khỏi danh sách thi đấu trong cuộc đối đầu với đội tuyển Iran do chưa kịp bình phục chấn thương đường hô hấp.

Được biết, Doku đã gặp phải các triệu chứng nhiễm trùng đường hô hấp ngay từ buổi tập mở màn của "Quỷ đỏ" tại Seattle đã phải nhập viện kiểm tra. Dù vẫn cùng toàn đội di chuyển đến Los Angeles để chuẩn bị cho trận đấu tại sân vận động SoFi, cầu thủ 24 tuổi này đã không thể tham gia các buổi tập chiến thuật gần nhất và hiện đang phải điều trị tích cực bằng kháng sinh.

Jeremy Doku gặp vấn đề về hô hấp (Ảnh: Reuters)

Ban huấn luyện và đội ngũ y tế của tuyển Bỉ quyết định không mạo hiểm với sức khỏe của tiền đạo này nhằm tránh nguy cơ tái phát nghiêm trọng hơn. Mục tiêu hiện tại là giúp Doku hồi phục thể trạng hoàn hảo nhất cho lượt trận cuối cùng vòng bảng gặp New Zealand. Trước đó, ngôi sao của Man City đã đá chính và thi đấu 86 phút trong trận hòa 1-1 đáng tiếc của Bỉ trước Ai Cập ở ngày ra quân.

Bên cạnh nỗi lo về thể lực, truyền thông cũng đổ dồn sự chú ý vào Jérémy Doku khi có thông tin anh đang xin phép ban huấn luyện được tạm rời đại bản doanh vào tháng 7 tới. Tiền đạo này mong muốn bay về có việc gia đình trong trường hợp tuyển Bỉ giành vé vào vòng knock-out. Việc thiếu vắng mũi khoan tốc độ bên hành lang cánh phải chắc chắn sẽ buộc huấn luyện viên trưởng tuyển Bỉ phải có những toan tính nhân sự thay thế nhằm tìm kiếm chiến thắng đầu tay tại giải đấu năm nay.