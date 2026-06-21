Kịch tính World Cup: Ecuador sút 27 quả không vào, thủ môn Curacao xuất thần cản phá 15 lần đi vào lịch sử!

Thủ môn Eloy Room lập kỷ lục ấn tượng, Curacao cầm hòa Ecuador tại World Cup 2026 sáng ngày 21/6.

Trong khuôn khổ lượt trận thứ hai bảng E World Cup 2026, đội tuyển Curacao đã tạo nên một cơn địa chấn nhỏ khi kiên cường cầm chân đối thủ được đánh giá cao hơn là Ecuador với tỷ số hòa 0-0. Đây không chỉ là một bất ngờ lớn của giải đấu năm nay mà còn đánh dấu cột mốc lịch sử khi Curacao chính thức có được điểm số đầu tiên tại một kỳ World Cup.

Trận đấu diễn ra với một kịch bản hoàn toàn một chiều khi đại diện Nam Mỹ, Ecuador chủ động đẩy cao đội hình ngay sau tiếng còi khai cuộc. Trong suốt 90 phút thi đấu, Ecuador hoàn toàn áp đảo khi kiểm soát bóng lên tới 75% thời lượng và tung ra tổng cộng 27 cú sút. Tuy nhiên, mọi nỗ lực hãm thành của các chân sút Ecuador đều bị bẻ gãy bởi sự xuất sắc đến khó tin của thủ thành Eloy Room bên phía Curacao.

Thủ môn Curacao chơi xuất thần (Ảnh: Getty)

Trong một ngày thi đấu thăng hoa, người gác đền của Curacao đã lập nên kỷ lục vô tiền khoáng hậu trong lịch sử World Cup khi thực hiện tới 15 pha cứu thua xuất sắc (tính trong thời gian thi đấu chính thức). Sự kiên cường của Eloy Room cùng hàng phòng ngự chơi lăn xả đã giúp Curacao đứng vững trước sức ép nghẹt thở, bảo toàn thành công kết quả hòa không bàn thắng cho đến khi tiếng còi mãn cuộc vang lên.

Trận hòa này khiến cục diện bảng E sau hai lượt trận trở nên vô cùng căng thẳng. Hiện tại, đội tuyển Đức đang dẫn đầu bảng với 6 điểm tuyệt đối, xếp sau là Bờ Biển Ngà với 3 điểm. Ecuador và Curacao chia nhau hai vị trí cuối bảng khi có cùng 1 điểm và hiệu số lần lượt là -1 và -6.

Room toả sáng trong trận đấu (Ảnh: Getty)

Anh giành luôn danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận (Ảnh: Getty)

Room tự hào ăn mừng với CĐV (Ảnh: Getty)

Dù cơ hội đi tiếp của Curacao vẫn còn rất mong manh, nhưng điểm số lịch sử này chắc chắn sẽ là nguồn động viên tinh thần to lớn cho họ trước khi bước vào lượt trận cuối cùng gặp Bờ Biển Ngà. Trong khi đó, Ecuador sẽ phải đối mặt với thử thách cực đại mang tên tuyển Đức nếu muốn giành tấm vé vào vòng 16 đội.