Cầu thủ World Cup gây phẫn nộ với hành vi "thiếu tôn trọng" nữ trọng tài chính!

Tranh cãi nảy lửa bảng A World Cup: Sao CH Séc và Nam Phi gây bão vì phản ứng với nữ trọng tài.

Màn so tài kịch tính thuộc khuôn khổ bảng A World Cup 2026 giữa CH Séc và Nam Phi tại Atlanta không chỉ khép lại với tỷ số hòa 1-1 đầy tiếc nuối, mà còn trở thành tâm điểm chỉ trích của truyền thông quốc tế. Tờ The Sun mới đây đã đăng tải bài viết bày tỏ sự phẫn nộ trước hành vi được cho là "thiếu tôn trọng" nghiêm trọng của các ngôi sao hai đội hướng về phía tổ trọng tài chính.

Làn sóng chỉ trích dữ dội đang nhắm vào hai ngôi sao Teboho Mokoena (Nam Phi) và Patrik Schick (CH Séc) sau tình huống phản ứng đầy tranh cãi với vị vua áo đen là nữ giới ngay trên sân khấu lớn nhất hành tinh.

Sự việc diễn ra trong một pha bóng nhạy cảm khi quyết định của vị nữ trọng tài chính không làm hài lòng các cầu thủ trên sân. Thay vì khiếu nại một cách chừng mực, Mokoena và Schick đã có những phản ứng vượt quá giới hạn.

Theo các góc máy truyền hình, bộ đôi này đã lao về phía vị vua áo đen với thái độ vô cùng gay gắt. Những cử chỉ tay chân mang tính chất lấn lướt, cùng biểu cảm gương mặt giận dữ của hai cầu thủ đối với một trọng tài nữ đã khiến người hâm mộ cũng như các chuyên gia vô cùng sốc.

"Hành vi không thể chấp nhận". Nhiều cựu danh thủ và bình luận viên nhà đài khẳng định, áp lực trận đấu tại World Cup là rất lớn, nhưng nó không thể là lời bào chữa cho những hành vi mang tính chất bắt nạt và thiếu tôn trọng trọng tài, đặc biệt là các trọng tài nữ đang nỗ lực khẳng định vị thế trong môn thể thao vốn trước đây do nam giới thống trị.

Cầu thủ Nam Phi phản ứng trọng tài nữ gay gắt đã lan truyền rộng rãi trên mạng

Làn sóng phẫn nộ từ dư luận

Ngay sau khi trận đấu khép lại, mạng xã hội đã bùng nổ với hàng ngàn lượt bình luận chỉ trích nhắm vào Mokoena và Schick.

Người hâm mộ bất bình: "Họ nghĩ mình là ai mà có thể đối xử với trọng tài như vậy? Đó là hành vi hoàn toàn thiếu tôn trọng", một tài khoản X chia sẻ.

Rất nhiều ý kiến yêu cầu Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) phải vào cuộc điều tra ngay lập tức và đưa ra những án phạt nguội thích đáng để làm gương.

Trong những năm gần đây, FIFA đã tích cực thúc đẩy sự bình đẳng giới bằng việc đưa các trọng tài nữ đẳng cấp vào điều hành tại các giải đấu lớn của nam giới. Do đó, hành động của các ngôi sao kể trên được xem là một bước lùi lớn, đi ngược lại chiến dịch tôn trọng mà tổ chức này luôn hướng tới.

Đây vốn là trận đấu mang tính lịch sử khi lần đầu tiên một tổ trọng tài hoàn toàn là nữ người Mỹ – dẫn đầu bởi trọng tài chính Tori Penso cùng các trợ lý Brooke Mayo và Kathryn Nesbitt được giao trọng trách điều hành tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Thế nhưng, tính chất căng thẳng của giải đấu đã khiến những cái đầu nóng không còn giữ được sự bình tĩnh.



