Kết quả World Cup sáng 21/6: "Cơn lốc" Hà Lan cuốn phăng Thụy Điển, "cỗ xe tăng" Đức ngược dòng nghẹt thở phút bù giờ

Tổng hợp kết quả các lượt trận diễn ra rạng sáng 21/6 tại World Cup 2026.

Lượt trận thứ hai vòng bảng World Cup 2026 ngày 21/6 chứng kiến sự bùng nổ của hai đại gia châu Âu là Hà Lan và Đức với những kịch bản hoàn toàn trái ngược.

Đức 2-1 Bờ Biển Ngà

"Cơn lốc màu da cam" Hà Lan đã dội cơn mưa bàn thắng vào lưới đối thủ Bắc Âu để mở toang cánh cửa đi tiếp. Ở trận đấu này, tuyển Đức vẫn bị thủng lưới trước ở phút 30 sau pha đá bồi của Franck Kessie (Bờ Biển Ngà), từ đường chuyền của Yan Diomande.

Sang hiệp hai, những nỗ lực hãm thành của "Cỗ xe tăng" mới được cụ thể hóa bằng bàn gỡ hòa 1-1 của Deniz Undav ở phút 68. Kịch tính được đẩy lên cao trào ở những phút bù giờ cuối cùng. Nhận đường chuyền dọn cỗ của Felix Nmecha, lại là "siêu dự bị" Deniz Undav dứt điểm lạnh lùng, ấn định chiến thắng ngược dòng 2-1 đầy cảm xúc cho Đức.

Chiến thắng nghẹt thở này giúp đội tuyển Đức chính thức ghi tên mình vào vòng đấu loại trực tiếp của World Cup 2026 trước một lượt trận. Trong khi đó, dù thất bại đáng tiếc, Bờ Biển Ngà vẫn còn nguyên cơ hội đi tiếp nếu giành kết quả tốt ở lượt trận cuối cùng.

Đức giành vé vào vòng 32 đội (Ảnh: BR Football)

(Ảnh: BR Football)

Hà Lan 5-1 Thuỵ Điển

Ở trận đấu này, Brian Brobbey đá chính ngay từ đầu. Niềm tin này nhanh chóng được đền đáp khi chân sút trẻ liên tiếp dứt điểm cận thành ở các phút thứ 5 và 17, giúp Hà Lan dẫn trước 2-0 chỉ sau chưa đầy 20 phút bóng lăn.

Bước sang hiệp hai, thế trận một chiều tiếp tục được duy trì. Phút 47 và 54, tiền đạo Cody Gakpo liên tiếp tỏa sáng với một cú đúp bàn thắng đẳng cấp, nâng tỷ số lên thành 4-0 và dập tắt hoàn toàn hy vọng lội ngược dòng của đại diện Bắc Âu. Những nỗ lực muộn màng của Thụy Điển chỉ giúp họ có được một bàn danh dự do công của Anthony Elanga ở phút 59, trước khi Crysencio Summerville ghi bàn ấn định chiến thắng đậm đà 5-1 cho Hà Lan vào phút 89.

Hà Lan thắng đậm Thuỵ Điển (Ảnh: BR Football)

(Ảnh: BR Football)

Với 3 điểm trọn vẹn từ trận thắng này, Hà Lan tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng F với 4 điểm sau hai lượt trận. Ở lượt cơ cấu cuối cùng của vòng bảng, Hà Lan sẽ chạm trán đối thủ Tunisia để cạnh tranh ngôi vị nhất bảng, trong khi Thụy Điển buộc phải quyết đấu với Nhật Bản để nuôi hy vọng đi tiếp.