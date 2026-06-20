Drama của Brooklyn Beckham đang đe dọa đế chế tỷ đô mà bố mẹ dày công xây dựng?
Brooklyn Beckham bị chỉ trích kiếm tiền từ drama gia đình: Chuyên gia cảnh báo có thể tự tay phá hỏng cả "đế chế Beckham".
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