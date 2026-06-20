Tình hình mới nhất của sao Canada bị gãy chân kinh hoàng ở World Cup khiến cả sân vận động chết lặng

Gãy chân kinh hoàng ở World Cup, sao Canada vẫn cười tươi trên giường bệnh trấn an CĐV.

Chỉ một ngày sau chấn thương khiến cả sân vận động chết lặng, Ismaël Koné đã xuất hiện trở lại trên giường bệnh với nụ cười lạc quan. Hình ảnh ngôi sao Canada được đồng đội tới thăm nhanh chóng khiến người hâm mộ xúc động.

Nếu có khoảnh khắc nào khiến người hâm mộ Canada đau lòng nhất từ đầu World Cup 2026 đến nay, đó chắc chắn là tình huống Ismaël Koné gục xuống sân trong trận đấu với Qatar. Tiền vệ 24 tuổi đã trở thành nạn nhân của một pha vào bóng cực kỳ nguy hiểm từ phía sau của cầu thủ Qatar Assim Madibo ở phút 53. Tiếng xương gãy được cho là vang lên ngay trên sân BC Place khiến nhiều cầu thủ lập tức ôm đầu kinh hãi.

Koné nằm quằn quại trong đau đớn, trong khi các đồng đội đứng xung quanh với ánh mắt thất thần. Một số cầu thủ thậm chí đã bật khóc vì lo lắng. Khi được đưa lên cáng và thở oxy, ngôi sao của Canada vẫn cố gắng giơ tay chào khán giả trong tiếng hò reo động viên từ hàng chục nghìn CĐV trên sân.

Nhiều người lo ngại World Cup 2026 của Koné đã chính thức khép lại. Thế nhưng chỉ chưa đầy 24 giờ sau khoảnh khắc đau lòng đó, tiền vệ sinh năm 2002 đã mang đến tin vui đầu tiên cho người hâm mộ.

Trên trang cá nhân, trung vệ Moïse Bombito đăng tải bức ảnh chụp cùng Koné ngay tại bệnh viện. Trong ảnh, cầu thủ của Canada nằm trên giường bệnh nhưng vẫn nở nụ cười tươi và tạo dáng đầy lạc quan trước ống kính.

Sao Canada lạc quan trên giường bệnh sau chấn thương gãy chân kinh hoàng ở World Cup 2026 (Ảnh: Getty)

Không còn hình ảnh đau đớn như trên sân cỏ, Koné cho thấy tinh thần cực kỳ mạnh mẽ dù vừa trải qua một trong những chấn thương nặng nhất World Cup năm nay. Bức ảnh nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Hàng nghìn người hâm mộ Canada để lại bình luận động viên, cầu chúc tiền vệ này sớm bình phục và trở lại sân cỏ.

Theo HLV Jesse Marsch, Koné sẽ phải trải qua ca phẫu thuật trong thời gian tới. Dù vậy, chiến lược gia người Mỹ khẳng định cầu thủ của mình đang được chăm sóc bởi đội ngũ y tế hàng đầu. Trong khi Koné nằm viện, các đồng đội cũng không quên dành sự động viên cho anh.

Ở trận thắng Qatar 6-0, Nathan Saliba - người vào sân thay Koné - đã ghi bàn từ một quả đá phạt đẹp mắt. Ngay sau đó, tiền vệ này chạy về khu kỹ thuật nhận chiếc áo đấu mang tên Koné rồi giơ cao trước khán đài như một lời tri ân dành cho người đồng đội xấu số.

Đáng chú ý, cầu thủ gây ra chấn thương là Assim Madibo cũng tỏ ra vô cùng suy sụp. Sau khi nhận thẻ đỏ, tiền vệ Qatar được nhìn thấy bật khóc trên đường rời sân. Theo HLV Marsch, Madibo đã trực tiếp vào phòng thay đồ Canada để xin lỗi Koné sau trận đấu.

Dẫu vậy, điều đó cũng không thể thay đổi thực tế rằng Canada vừa mất đi một trong những cầu thủ quan trọng nhất của mình. Koné đang trải qua mùa giải thăng hoa nhất sự nghiệp trong màu áo Sassuolo và được xem là nhân tố chủ chốt nơi tuyến giữa của đội tuyển Canada tại World Cup 2026.

Nhưng giữa những lo lắng về tương lai, hình ảnh tiền vệ 24 tuổi mỉm cười trên giường bệnh đã mang lại nguồn động viên lớn cho người hâm mộ. World Cup có thể đã khép lại với Koné, nhưng tinh thần chiến đấu của anh thì chắc chắn vẫn còn nguyên vẹn.

Tú Tú.