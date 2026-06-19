Drama nhà Beckham chưa hạ nhiệt: Cruz có động thái cực gắt nhắm thẳng vào Brooklyn tại tiệc World Cup!

Cruz Beckham diện áo số 7 huyền thoại của Beckham giữa rạn nứt gia đình.

Giữa lúc mâu thuẫn gia đình nhà Beckham đang trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông, cậu út Cruz Beckham mới đây đã có động thái đầy ẩn ý khi xuất hiện tại một bữa tiệc thượng lưu ở Anh để chúc mừng chiến thắng 4–2 của đội tuyển Anh trước Croatia tại vòng bảng World Cup 2026.

Xuất hiện tại sự kiện cùng bạn gái người Brazil Jackie Apostel, chàng trai 21 tuổi chiếm trọn spotlight khi diện chiếc áo đấu của Tam Sư được thiết kế riêng. Điểm đáng chú ý nằm ở phía sau lưng áo là số 7 huyền thoại kèm theo chữ ký của người cha nổi tiếng – cựu danh thủ David Beckham. Hành động này được giới chuyên môn và người hâm mộ đánh giá là một lời tri ân đầy tự hào gửi tới di sản của bố, đồng thời là một gáo nước lạnh ngầm biểu thị thái độ hướng về phía anh trai cả Brooklyn Beckham.

Cruz mặc áo số 7 huyền thoại từng gắn bó với Beckham (Ảnh: Click News)

(Ảnh: Click News)

Động thái của Cruz diễn ra chỉ vài ngày sau khi Brooklyn Beckham khiến mạng xã hội bùng nổ với màn bắt tay đầy tranh nghị cùng thương hiệu DoorDash. Trong đoạn video quảng cáo phát sóng ngay trước thềm giải đấu, Brooklyn ngồi một mình trong phòng khách và thản nhiên châm chọc về rạn nứt gia đình: "Chắc mọi người đang thắc mắc tại sao tôi lại phải ngồi nhà xem FIFA World Cup 2026... Chuyện dài lắm".

Brooklyn bị tố mượn gia đình để quảng cáo (Ảnh: IG)

Ngay sau đó, cậu cả nhà Beckham đã tự tay giao tấm vé VIP dự khán trận đấu thực tế cho một nhân viên công nghệ để đem tặng người khác. Đoạn clip ngay lập tức vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội từ dư luận khi công khai mang "sự cố gia đình" ra làm công cụ kiếm tiền, được cho là đã chạm tự ái của cả David và Victoria Beckham.

Trong khi Brooklyn chọn cách đứng ngoài ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh và công kích gia đình, Cruz Beckham lại chọn cách thể hiện sự gắn kết tuyệt đối với dòng máu Beckham. Drama liên quan đến World Cup bắt nguồn từ việc David được gắn tên một ngôi sao ở đại lộ danh vọng đúng dịp World Cup 2026. Vợ chồng con trai cả vẫn vắng mặt, tiếp đó đỉnh điểm tranh cãi khi cô bé Harper đến thăm anh trai nhưng không được tiếp. Thậm chí vợ chồng Brooklyn cáo buộc David Beckham cùng Victoria đã lên kịch bản cho Harper để truyền thông chụp được khoảnh khắc đó.