Hình ảnh mỹ nhân mặc bikini cổ vũ World Cup 2026 khiến cả mạng xã hội "truy lùng", sự thật phía sau khiến nhiều người vỡ mộng

Cô ấy có thực sự tồn tại?

Một nữ CĐV tuyển Mỹ trong bộ bikini mang họa tiết quốc kỳ đã bất ngờ trở thành hiện tượng mạng tại World Cup 2026, thu hút hàng triệu lượt xem và bình luận chỉ trong thời gian ngắn. Mọi chuyện bắt đầu sau chiến thắng ấn tượng 4-1 của đội tuyển Mỹ trước Paraguay tại bảng D. Trong lúc người hâm mộ đang bàn tán về màn trình diễn của thầy trò HLV Mauricio Pochettino, một bức ảnh trên khán đài lại bất ngờ chiếm trọn sự chú ý.

Nhân vật trong ảnh là một cô gái tóc ngắn diện bộ bikini gợi cảm mang màu sắc cờ Mỹ. Ngoại hình nổi bật cùng nụ cười rạng rỡ khiến cô nhanh chóng trở thành tâm điểm trên các nền tảng mạng xã hội. Nhiều người thậm chí còn mở các cuộc "truy tìm danh tính" trên X và Instagram.

"Chắc chắn phải có ai đó biết cô ấy là ai chứ?", một tài khoản đặt câu hỏi. Người khác hào hứng viết: "Làm ơn ai đó hãy tìm ra danh tính của cô gái này".

Cả MXH truy tìm cô gái mặc bikini cổ vũ tuyển Mỹ ở World Cup 2026

Tuy nhiên, sự thật được tiết lộ sau đó đã khiến không ít người thất vọng. Theo nhiều nguồn tin và phân tích từ công cụ AI Grok của nền tảng X, người phụ nữ trong bức ảnh thực chất không tồn tại ngoài đời thực. Hình ảnh lan truyền trên mạng được tạo ra hoàn toàn bằng trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm mục đích thu hút tương tác.

Nói cách khác, "nữ CĐV nóng bỏng nhất World Cup" mà hàng nghìn người đang tìm kiếm chỉ là một sản phẩm kỹ thuật số. Sau khi biết sự thật, cộng đồng mạng để lại nhiều phản ứng trái chiều.

"Thật tiếc vì cô ấy là AI", "Dù là AI nhưng cô ấy vẫn rất đẹp", "Đúng là thời đại thật giả lẫn lộn mà"...

Câu chuyện nhanh chóng trở thành ví dụ mới nhất cho thấy mức độ chân thực đáng kinh ngạc của các hình ảnh do AI tạo ra. Chỉ từ một bức ảnh lan truyền, hàng nghìn người đã tin rằng đây là một CĐV thực sự đang có mặt tại World Cup 2026.

Đội tuyển Mỹ ăn mừng khi thắng Paraguay 4-1 tại World Cup (Ảnh: Getty) Đội tuyển Mỹ ăn mừng khi thắng Paraguay 4-1 tại World Cup (Ảnh: Getty)

Trong khi đó trên sân cỏ, đội tuyển Mỹ vẫn có một đêm thi đấu đáng nhớ. Tiền đạo Folarin Balogun lập cú đúp trong chiến thắng 4-1 trước Paraguay. Gio Reyna đóng góp thêm một bàn thắng, bên cạnh một pha phản lưới nhà của đối thủ tại sân SoFi ở Los Angeles.

Nhưng có lẽ điều khiến mạng xã hội nhắc đến nhiều nhất sau trận đấu không phải chiến thắng của tuyển Mỹ, mà lại là cô gái bí ẩn chưa từng tồn tại ngoài đời thực.