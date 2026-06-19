Ronaldo đá chính hay dự bị?

Bài toán Cristiano Ronaldo tại World Cup 2026.

Trận hòa 1-1 trước CHDC Congo tại ngày ra quân World Cup 2026 đẩy đội tuyển Bồ Đào Nha vào một nghịch lý lớn. Cristiano Ronaldo đi vào lịch sử với kỷ lục 6 kỳ tham dự, nhưng sự hiện diện của anh lại đang trở thành bài toán chiến thuật nhức nhối nhất của HLV Roberto Martinez. Việc đóng đinh siêu sao 41 tuổi vào đội hình xuất phát buộc "Selecao châu Âu" phải đối mặt với ranh giới mong manh giữa giá trị biểu tượng và hiệu quả thực tế.

Nhìn vào những gì diễn ra trên sân, việc sử dụng Ronaldo ngay từ đầu của Bồ Đào Nha đang làm chậm nhịp độ của cả một hệ thống. Bóng đá hiện đại vận hành bằng tốc độ, cường độ và áp lực tầm cao, những yếu tố mà một trung phong ở tuổi tứ tuần không thể duy trì suốt 90 phút. Trận mở màn phơi bày một thống kê đáng báo động khi Ronaldo chỉ có 25 lần chạm bóng và không có nổi một cú sút trúng đích. Đáng ngại hơn, cái bóng quá lớn của anh vô tình tạo áp lực tâm lý khiến các đàn em luôn phải tìm cách nhồi bóng cho đội trưởng, biến lối chơi vốn biến ảo của Bồ Đào Nha trở nên đơn điệu, dễ bị bẻ gãy.

Tuyển Bồ Đào Nha đang gặp vấn đề về nhân sự (Ảnh: Getty)

Ronaldo có nên dự bị?

Tuy nhiên, nếu gạt bỏ Ronaldo hoàn toàn vì lý do tuổi tác thì đó lại là một cái nhìn phiến diện. HLV Roberto Martinez có lý do để kiên trì với CR7, bởi giá trị của anh nằm ở khả năng định đoạt bằng một khoảnh khắc và sức hút chiến thuật không ai sánh bằng. Dù đang trải qua chuỗi 10 trận tịt ngòi tại các giải đấu lớn khi khoác áo tuyển Bồ Đào Nha. Nhưng Ronaldo vẫn có phong độ ổn định ở CLB ở Saudia Arabia. Ngoài ra, sự xuất hiện của Ronaldo trong vòng cấm vẫn buộc đối phương phải cắt cử nhiều hậu vệ theo kèm. Chính việc hàng thủ Congo dồn toàn lực phong tỏa số 7 đã mở ra khoảng trống mênh mông để Joao Neves băng lên ghi bàn mở tỷ số. Ronaldo không chỉ là một tiền đạo, anh là thỏi nam châm hút người và là tấm lá chắn truyền thông gánh mọi áp lực cho thế hệ đàn em.

Ronaldo không sút trúng đích nổi ở trận với Congo (Ảnh: Getty)

Vấn đề ở đây không nằm ở việc Ronaldo giỏi hay dở, mà là cách Bồ Đào Nha sử dụng anh thế nào để tối ưu hóa sức mạnh. Để Ronaldo đá chính 90 phút là một sự sa lầy chiến thuật, nhưng biến anh thành một "siêu dự bị" lại là vũ khí tối thượng. Bồ Đào Nha có lẽ sẽ mạnh hơn khi các ngôi sao trẻ được tự do định đoạt trận đấu, còn Ronaldo sắm vai thủ lĩnh tinh thần. Tung CR7 vào sân khi hàng thủ đối phương đã kiệt sức cũng là một phương án để bản năng sát thủ của anh lên tiếng.

Để Ronaldo ngồi dự bị không phải là hạ thấp một huyền thoại, mà là bước lùi khôn ngoan để giải phóng sức mạnh cho cả tập thể. Trận đấu tới gặp Uzbekistan sẽ là bài kiểm tra cho sự dũng cảm của HLV Roberto Martinez. Chiến thắng lớn nhất của Ronaldo ở tuổi 41 không còn là những kỷ lục cá nhân, mà là chiến thắng cái tôi, chấp nhận lùi lại để cùng Bồ Đào Nha chạm tay vào chiếc cúp vàng vĩ đại.