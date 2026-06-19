Hành trình phi thường của đội trưởng Canada: Sinh ra trong cảnh thiếu thốn đủ đường đến sải bước kiêu hãnh tại World Cup

Alphonso Davies - Cầu thủ với sự vượt khó phi thường.

Tại VCK World Cup 2026, khi Alphonso Davies bước ra sân với tấm băng thủ quân trên tay để dẫn dắt đội tuyển quốc gia Canada, anh không chỉ mang theo kỳ vọng của một thế hệ người hâm mộ bóng đá Bắc Mỹ, mà còn mang theo câu chuyện truyền cảm hứng mạnh mẽ nhất về nghị lực sống và khát vọng vươn lên từ nghịch cảnh.

Ngược dòng thời gian về những năm đầu thập niên 2000, ít ai có thể hình dung cậu bé sinh ra trong một trại tị nạn nghèo khó lại có ngày trở thành một trong những ngôi sao bóng đá thế giới. Cha mẹ của Davies, ông Debeah và bà Victoria, vốn là những người dân nghèo. Cuộc sống khó khăn đưa họ đến một trại tị nạn chật chội và thiếu thốn đủ đường tại Ghana. Ngày 2 tháng 11 năm 2000, Alphonso Davies chào đời tại đây. Suốt những năm tháng đầu đời, ký ức của cậu bé Davies gắn liền với cuộc chiến giành giật từng bữa ăn, từng ngụm nước sạch. Đối với gia đình Davies lúc bấy giờ, mục tiêu duy nhất không phải là tương lai xa xôi, mà đơn giản là làm sao để sống sót qua ngày.

Alphonso Davies ngày nhỏ (Ảnh: The Sun)

Bước ngoặt cuộc đời đến vào năm 2005. Nhờ chương trình bảo trợ người tị nạn của Liên Hợp Quốc, gia đình Davies được chấp thuận định cư tại Canada. Họ chọn Edmonton, Alberta làm nơi bắt đầu cuộc sống mới. Giữa cái lạnh giá khắc nghiệt của vùng đất mới và những rào cản về ngôn ngữ, cậu bé 5 tuổi Alphonso Davies đã tìm thấy "ngôn ngữ chung" của đời mình là trái bóng tròn. Bóng đá không chỉ là trò chơi, mà là chiếc chìa khóa giúp Davies hòa nhập với thế giới xung quanh.

Tài năng thiên bẩm của Davies nhanh chóng lọt vào mắt xanh của các nhà tuyển trạch. Năm 14 tuổi, anh rời xa gia đình để gia nhập học viện của Vancouver Whitecaps FC. Chỉ một năm sau, ở tuổi 15, Davies đi vào lịch sử khi trở thành một trong những cầu thủ trẻ nhất ra mắt giải Nhà nghề Mỹ (MLS). Tốc độ xé gió cùng tư duy chơi bóng hiện đại của anh ngay lập tức thu hút sự chú ý của các ông lớn châu Âu. Năm 2019, gã khổng lồ nước Đức FC Bayern Munich đã chiêu mộ anh, mở ra chương mới đầy ắp danh hiệu, bao gồm hàng loạt chức vô địch Bundesliga và đỉnh cao là chiếc cúp UEFA Champions League danh giá.

Giờ đây, ở tuổi 25, Davies đang ở độ chín của sự nghiệp. Tại kỳ World Cup 2026 mà Canada là đồng chủ nhà, anh không chỉ là ngôi sao sáng, được tin tưởng mang băng đội trưởng.

Davies làm Đội trưởng tuyển Canada (Ảnh: Getty)

Không quên nguồn cội của mình, năm 2020, Davies trở thành Đại sứ thiện chí của Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn (UNHCR). Qua giải đấu này, Davies và các đồng đội muốn mượn sức hút của trái bóng tròn để gửi đi thông điệp mạnh mẽ về niềm hy vọng, sự thấu hiểu và kêu gọi sự hỗ trợ từ cộng đồng quốc tế dành cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Từ những ngày thiếu thốn đủ đường, Alphonso Davies giờ đây đang sải những bước tiến vững chắc trên thảm cỏ World Cup.