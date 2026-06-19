Chấn thương kinh hoàng tại World Cup: Sao Canada gãy chân phải đi cấp cứu gấp, cầu thủ trên sân sốc nặng

Tiền vệ ngôi sao Ismael Kone của Canada đã dính chấn thương gãy chân nghiêm trọng trong trận đấu Canada vừa giành chiến thắng 6-0 trước Quatar vào sáng nay.

Trận đấu giữa đội tuyển Canada 6-0 Qatar tại lượt trận thứ hai bảng E World Cup 2026 vào sáng ngày 19/6 xảy ra tình huống bất ngờ. Tiền vệ ngôi sao Ismael Kone của Canada đã dính chấn thương gãy chân nghiêm trọng.

Tình huống xảy ra ở phút 26 của trận đấu. Trong một pha tranh chấp quyết liệt ở khu vực giữa sân, tiền vệ Assim Madibo bên phía Qatar đã có cú vào bóng cực kỳ nguy hiểm bằng gầm giày, trúng thẳng vào chân của Ismael Kone. Lực va chạm quá mạnh khiến chân của tiền vệ thuộc biên chế Sassuolo gãy ngay lập tức.

Cận cảnh chấn thương của Kone (Ảnh: VTV)

Ismael Kone nằm sân chấn thương nghiêm trọng (Ảnh: Getty)

Ảnh: Getty

Cầu thủ này vẫn tay chào CĐV động viên bên trên khi rời sân bằng cáng đi cấp cứu (Ảnh: Getty)

Chấn thương khiến cầu thủ hai bên bàng hoàng (Ảnh: Getty)

Chứng kiến mức độ nghiêm trọng của chấn thương, bầu không khí trên sân vận động tại Vancouver như đông cứng lại. Tiền đạo Jonathan David – người đồng đội thân thiết của Kone đã bật khóc nức nở ngay trên sân vì quá xót xa. Trong khi đó, cầu thủ phạm lỗi Assim Madibo hoàn toàn sốc nặng. Cầu thủ của Qatar ôm đầu bàng hoàng, liên tục ra dấu xin lỗi khi nhận ra mình vừa gây ra một tai họa cho đồng nghiệp. Sau khi tham khảo công nghệ VAR, trọng tài chính đã quyết định rút thẻ đỏ trực tiếp truất quyền thi đấu của Madibo.

Thế nhưng, điều khiến toàn bộ cổ động viên và truyền thông quốc tế phải rúng động chính là thái độ của nạn nhân. Thay vì la hét hay hoảng loạn vì đau đớn, Ismael Kone lại thể hiện một "tinh thần thép" đến khó tin. Ngay sau cú va chạm, anh bình tĩnh ngồi dậy, vẫy tay ra hiệu gọi đội ngũ y tế vào sân rồi mới nằm xuống chờ sơ cứu.

Chưa dừng lại ở đó, khoảnh khắc Kone được cáng ra khỏi sân để lên xe cứu thương đã lấy đi nước mắt của nhiều người. Dù đang chịu đựng nỗi đau đớn tột cùng về thể xác, ngôi sao sinh năm 2002 vẫn cố gắng ngồi thẳng người, mỉm cười và liên tục vẫy tay chào các cổ động viên trên khán đài như một lời trấn an rằng mình vẫn ổn. Phóng viên hiện trường ghi nhận nhiều khán giả Canada đã đứng bật dậy vỗ tay, vừa khâm phục vừa xót xa cho tiền vệ mang áo số 8.

Đồng đội sau đó đã giơ số áo của Kone lên ăn mừng khi ghi bàn (Ảnh: Getty)

Cầu thủ Canada sốc vì chấn thương của đồng đội nhưng vẫn cố gắng thi đấu (Ảnh: Getty)

Sự cố này là một tổn thất vô cùng lớn cho đội tuyển Canada tại chiến dịch World Cup năm nay. Ismael Kone hiện là một trong những ngôi sao sáng giá nhất của bóng đá xứ lá phong với mức giá chuyển nhượng lên tới 25 triệu euro. Anh vừa trải qua một mùa giải thăng hoa rực rỡ khi góp công lớn giúp CLB Sassuolo giành quyền thăng hạng lên chơi tại Serie A (Ý). Việc mất đi "máy quét" tài năng này ở tuyến giữa sẽ để lại một bài toán đau đầu cho HLV Jesse Marsch trong chặng đường đầy cam go phía trước.