Từ nữ bác sĩ, luật sư tới cao thủ karate: Dàn WAGs nóng bỏng nhất World Cup 2026 khiến khán giả phát sốt

Cuộc đua sắc đẹp ở World Cup 2026 hot không kém gì những trận đấu đỉnh cao.

World Cup 2026 đã chính thức khởi tranh và mọi ánh mắt đang đổ dồn về những ngôi sao nổi tiếng thế giới chuẩn bị bước vào cuộc đua giành chiếc cúp vàng danh giá. Tuy nhiên, như mọi kỳ World Cup, không chỉ các cầu thủ mới thu hút sự chú ý. Trên các khán đài tại Mỹ, Canada và Mexico, dàn WAGs xinh đẹp của các đội tuyển hàng đầu thế giới cũng sẵn sàng trở thành tâm điểm. Từ người mẫu đình đám, influencer triệu người theo dõi cho tới luật sư, bác sĩ hay cựu vận động viên chuyên nghiệp, dàn bóng hồng bên các cầu thủ hứa hẹn sẽ là những gương mặt gây chú ý xuyên suốt giải đấu.

Bruna Biancardi - người phụ nữ luôn ở bên Neymar sau sóng gió

Khi Neymar vui mừng nhận tin được triệu tập vào đội hình Brazil dự World Cup 2026, người luôn sát cánh bên anh là bạn gái Bruna Biancardi. Người mẫu kiêm influencer 32 tuổi bắt đầu hẹn hò với Neymar từ năm 2021. Mối quan hệ của họ từng trải qua không ít biến động khi nhiều lần chia tay vào các năm 2022 và 2023 vì những bê bối ngoại tình của ngôi sao Brazil.

Dù vậy, cả hai hiện đã tái hợp và có với nhau hai cô con gái. Trước thềm World Cup, Bruna còn đăng tải bức thư đầy cảm xúc trên Instagram để động viên bạn trai.

Bruna bắt đầu hẹn hò với Neymar vào năm 2021 (Ảnh: IGNV)

Ella Buffin - người mẫu Anh đang "đốn tim" hậu vệ Hà Lan

Dù khoác áo tuyển Hà Lan, hậu vệ Micky van de Ven lại nhận được sự cổ vũ từ người mẫu người Anh Ella Buffin. Cặp đôi mới chính thức công khai chuyện tình cảm đầu tháng 6 sau khi bị bắt gặp cùng nhau đi nghỉ ở Marbella, Tây Ban Nha.

Ella sở hữu gần một triệu người theo dõi trên Instagram. Cô từng theo học tại trường tư danh tiếng Repton School với học phí khoảng 45.000 bảng mỗi năm trước khi tốt nghiệp ngành thời trang tại Đại học Manchester Metropolitan.

Ảnh: IGNV

Georgina Rodriguez - WAGs quyền lực nhất World Cup

Trong số các nàng WAGs tại giải đấu năm nay, rất ít người có sức ảnh hưởng lớn như Georgina Rodriguez, hôn thê của Cristiano Ronaldo. Người đẹp 32 tuổi và siêu sao người Bồ Đào Nha đã gắn bó suốt 9 năm trước khi công bố đính hôn vào tháng 8 năm ngoái.

Đám cưới của cặp đôi được cho là sẽ diễn ra ngay sau khi World Cup kết thúc. Georgina vừa gây ấn tượng mạnh khi xuất hiện trên thảm đỏ Liên hoan phim Cannes hồi tháng 5.

Antonela Roccuzzo - mối tình từ thuở ấu thơ của Messi

Lionel Messi tiếp tục nhận được sự ủng hộ từ người vợ nổi tiếng Antonela Roccuzzo. Người mẫu, doanh nhân và influencer người Argentina đã quen Messi từ khi cả hai còn là những đứa trẻ ở thành phố Rosario.

Họ bắt đầu hẹn hò từ thời thiếu niên, kết hôn vào năm 2017 và hiện có ba cậu con trai. Đây được xem là một trong những câu chuyện tình đẹp nhất làng bóng đá thế giới.

Antonela và Messi đã quen biết nhau từ khi còn nhỏ (Ảnh: Getty) Antonela và Messi đã quen biết nhau từ khi còn nhỏ (Ảnh: Getty)

Sophia Weber - bạn đời của Kai Havertz

Tiền đạo Kai Havertz vừa cùng Sophia Weber viết tiếp chuyện tình kéo dài nhiều năm bằng đám cưới sang trọng vào mùa hè năm 2024. Hai người chính thức hẹn hò từ năm 2018 nhưng thực tế đã quen nhau từ lâu bởi cùng lớn lên tại thành phố Aachen của Đức. Hiện cặp đôi đang sinh sống tại London.

Ảnh: IGNV

Isabel Haugseng Johansen - cựu cầu thủ chinh phục Erling Haaland

Ngôi sao Na Uy Erling Haaland đang hạnh phúc bên Isabel Haugseng Johansen. Cô từng là cầu thủ bóng đá và lớn lên tại Bryne, quê nhà của Haaland. Hai người quen nhau từ nhỏ trước khi chính thức yêu nhau vào khoảng thời gian Haaland thi đấu cho Borussia Dortmund. Cuối năm 2024, cặp đôi chào đón con trai đầu lòng.

Ảnh: Getty

Michele Lacroix - nàng podcaster nổi tiếng của Kevin De Bruyne

Kevin De Bruyne gặp Michele Lacroix qua Twitter vào năm 2014. Tiền vệ người Bỉ từng thừa nhận anh quá hồi hộp đến mức phải nhờ bạn thân gửi tin nhắn đầu tiên cho Michele.

Hai người kết hôn tại Sorrento (Italy) năm 2017 và hiện có ba người con. Michele hiện đồng dẫn chương trình podcast nổi tiếng "Secret Society" cùng nhiều người nổi tiếng tại Bỉ và Hà Lan.

Ảnh: IGNV

Ines Garcia - bạn gái mới gây sốt của thần đồng Yamal

Sau nhiều tháng đồn đoán, Lamine Yamal chính thức công khai chuyện tình cảm với influencer Ines Garcia vào tháng 5. Cặp đôi cùng xuất hiện trên thảm đỏ trong bữa tiệc mừng chức vô địch của Barcelona.

Người đẹp 21 tuổi sống tại Seville và gần đây bị bắt gặp đi nghỉ tại Hy Lạp cùng Yamal. Tuy nhiên, cô cũng phải lên tiếng phủ nhận những tin đồn cho rằng mình đã bỏ bạn trai gắn bó suốt 5 năm để đến với thần đồng của bóng đá Tây Ban Nha.

Ảnh: IGNV

Lina Kimmich - nữ luật sư của tuyển Đức

Joshua Kimmich gặp người vợ hiện tại Lina vào năm 2013 tại Leipzig. Thời điểm đó, Lina đang theo học ngành luật và làm thêm tại cửa hàng bán đồ lưu niệm của CLB. Sau khi kết hôn vào năm 2022, cặp đôi hiện có bốn người con, trong đó em bé út chào đời năm 2024.

Khi khi Lina gặp Joshua Kimmich, cô đang theo học ngành luật (Ảnh: IGNV) Khi khi Lina gặp Joshua Kimmich, cô đang theo học ngành luật (Ảnh: IGNV)

Natalia Becker - nữ bác sĩ đặc biệt của Alisson

Thủ môn Alisson Becker của tuyển Brazil kết hôn với Natalia từ năm 2015. Người đẹp 31 tuổi là bác sĩ được cấp chứng chỉ hành nghề và là mẹ của ba người con.

Alisson từng hài hước chia sẻ: "Nếu không khỏe, sống cùng một bác sĩ vẫn tốt hơn sống cùng một người mẫu".

Anh cũng tiết lộ Natalia từng rời Brazil chỉ 5 tháng sau khi tốt nghiệp đại học để sang bên cạnh anh, điều khiến thủ môn Liverpool vô cùng cảm động.

Natalia là một bác sĩ có bằng cấp chuyên môn (Ảnh: IGNV)Natalia là một bác sĩ có bằng cấp chuyên môn

Ines Tomaz - bà xã xinh đẹp của Bernardo Silva

Ngôi sao Bồ Đào Nha Bernardo Silva kết hôn với Ines Tomaz vào năm 2023. Người mẫu kiêm influencer 27 tuổi hiện đang mang thai đứa con thứ hai của cặp đôi. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, cả hai tiết lộ mong muốn xây dựng một gia đình đông con, thậm chí có thể là ba hoặc bốn đứa trẻ.

Ảnh: IGNV

Agustina Gandolfo - doanh nhân nổi tiếng của Argentina

Agustina Gandolfo gặp Lautaro Martinez thông qua vợ của người đồng đội Mauro Icardi. Doanh nhân kiêm huấn luyện viên thể hình này kết hôn với tiền đạo Inter Milan vào năm 2023 tại một biệt thự sang trọng bên hồ Como.

Hai người hiện có một trai và một gái. Agustina từng gây chú ý khi phản ứng trước việc được đưa thực đơn không ghi giá trong một nhà hàng Michelin, trong khi chồng cô nhận được bản thực đơn đầy đủ. Cô cho rằng điều này mang tính phân biệt giới tính.

Ảnh: Getty

Mishel Gerzig - người mẫu từng phục vụ trong quân đội

Vợ của thủ môn Thibaut Courtois là người mẫu Israel Mishel Gerzig. Không chỉ hoạt động trong lĩnh vực thời trang, Mishel còn từng thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc tại Israel và phục vụ trong lực lượng hải quân.

Hai người quen nhau qua Instagram năm 2021, đính hôn vào năm 2022 và tổ chức đám cưới tại một lâu đài sang trọng ở Pháp một năm sau đó.

Ảnh: IGNV

Chloe Ortolano - cầu thủ bóng đá trở thành WAGs tuyển Mỹ

Chloe Ortolano, vợ của Gio Reyna, hiểu rất rõ cảm giác thi đấu ở các giải đấu lớn. Cô từng là cầu thủ bóng đá trong thời gian học tại Providence College. Tình yêu dành cho trái bóng tròn chính là sợi dây kết nối Chloe và Reyna trước khi họ kết hôn tại bang New York vào năm 2025.

Chloe Ortolano là vợ của cầu thủ đội tuyển quốc gia Mỹ Gio Reyna (Ảnh: IGNV) Chloe Ortolano là vợ của cầu thủ đội tuyển quốc gia Mỹ Gio Reyna (Ảnh: IGNV)

Fernanda Serrano - mỹ nhân chủ nhà Mexico

Đại diện cuối cùng trong danh sách là Fernanda Serrano, nữ ca sĩ kiêm diễn viên nổi tiếng của Mexico. Cô kết hôn với tiền đạo Santiago Gimenez vào tháng 5/2024.

Điều thú vị là cả hai quen nhau qua trò chơi điện tử trực tuyến trong giai đoạn đại dịch Covid-19 trước khi nên duyên ngoài đời thực.