Neymar bị mỉa mai: "Cậu ấy đi World Cup nhưng làm việc online tại nhà"

Việc không ra sân 2 trận đấu liên tiếp của Brazil tại World Cup khiến Neymar bị chỉ trích.

Chiến dịch World Cup 2026 của đội tuyển Brazil đang bị bao phủ bởi bầu không khí căng thẳng khi ngôi sao lớn nhất của họ - Neymar một lần nữa trở thành tâm điểm của những cuộc tranh cãi nảy lửa.

Ngay trước thềm giải đấu lớn nhất hành tinh, tiền đạo 34 tuổi đã dính chấn thương cơ bắp chân phải độ hai khi đang thi đấu cho Santos. Chấn thương này buộc anh phải bỏ lỡ trận hòa thất vọng 1-1 của Brazil trước Maroc trong ngày ra quân tại bảng C, đồng thời chắc chắn vắng mặt ở lượt trận thứ hai gặp Haiti. Hiện tại, cựu sao PSG đang phải ở lại New Jersey (Mỹ) để thực hiện chế độ hồi phục đặc biệt dưới sự giám sát chặt chẽ của đội ngũ y tế, với hy vọng kịp trở lại nếu Brazil giành vé vào vòng knock-out.

Chính sự vắng mặt này đã kích ngòi cho cơn thịnh nộ từ giới chính trị. Chỉ vài giờ trước khi bóng lăn tại Miami, Tổng thống Lula đã đăng đàn chỉ trích gay gắt ngôi sao đang dưỡng thương bằng những lời lẽ đầy mỉa mai tại một sự kiện ở Belo Horizonte.

"Hôm qua tôi có xem một tin tức, rằng Neymar là cầu thủ đầu tiên trên thế giới được triệu tập lên đội tuyển để làm việc tại nhà. Cậu ấy đang làm việc tại nhà đấy thôi".

Ông nói thêm: "Tôi nghĩ có khi một ngày nào đó, chúng ta sẽ phải dùng trí tuệ nhân tạo (AI) để tuyển chọn đội hình, khi đó chúng ta sẽ có hẳn 11 Pele trên sân. Và nếu các bạn hỏi tôi liệu Neymar có phải là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới hay không, tôi sẽ đề xuất cái tên Marta (huyền thoại bóng đá nữ Brazil)".

Neymar bị mỉa mai vì vắng mặt 2 trận liên tiếp ở World Cup (Ảnh: Reuters)

Nhiều chuyên gia và người hâm mộ Brazil cho rằng việc HLV Ancelotti ưu ái một "lão tướng" không đảm bảo thể lực là một quyết định bất công, cướp đi cơ hội thi đấu của những tài năng trẻ đang có phong độ cao.

Dẫu vậy, cục diện đang có dấu hiệu đảo chiều sau màn trình diễn bế tắc của Brazil trong trận mở màn. Sự thiếu sáng tạo và đột biến trong lối chơi của hàng công "Selecao" trước Maroc vô hình trung lại khiến người ta nhớ đến đẳng cấp của Neymar. Hiện tại, một bộ phận không nhỏ cổ động viên đang quay sang ủng hộ ngôi sao này, kỳ vọng bản lĩnh và kinh nghiệm dày dặn của anh sẽ là chìa khóa cứu rỗi Brazil vượt qua giai đoạn khủng hoảng để tiến sâu tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.