Nhà Beckham nghi nàng dâu Nicola là người "giật dây" phía sau quảng cáo chế giễu gia đình của Brooklyn?

Brooklyn Beckham bị chỉ trích "kiếm tiền từ drama gia đình", Nicola Peltz lại bị réo tên là người đứng sau?

Mối quan hệ rạn nứt giữa Brooklyn Beckham và gia đình nổi tiếng của mình tiếp tục trở thành đề tài nóng, sau khi cậu cả nhà Beckham bất ngờ xuất hiện trong một quảng cáo bị cho là đang "cà khịa" chính cha mẹ ruột. Theo nhiều nguồn tin thân cận với gia đình Beckham, David và Victoria Beckham đã vô cùng tổn thương khi chứng kiến Brooklyn tham gia chiến dịch quảng cáo mới cho ứng dụng giao đồ ăn DoorDash. Điều khiến mọi chuyện trở nên nhạy cảm nằm ở nội dung đoạn video.

Trong clip được đăng tải tới hơn 16 triệu người theo dõi trên Instagram, Brooklyn xuất hiện trước ống kính và nói: "Có lẽ mọi người đang thắc mắc vì sao tôi lại xem World Cup 2026 ở nhà... đó là một câu chuyện dài". Cuối video, dòng chữ "Mọi chuyện rất phức tạp. Còn nhiều điều phía sau nữa" xuất hiện cùng hình ảnh một chồng thư chưa được mở.

Chi tiết này ngay lập tức làm dấy lên làn sóng suy đoán trên mạng xã hội. Nhiều người cho rằng Brooklyn đang ngầm ám chỉ cuộc xung đột kéo dài với gia đình Beckham và việc anh không phản hồi những nỗ lực liên lạc từ người thân.

Nguồn tin thân cận với gia đình cho biết không một ai trong nhà Beckham được báo trước về quảng cáo này. "Họ hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng thực tế thì giờ họ cũng chẳng biết gì về cuộc sống của Brooklyn nữa".

Theo Daily Mail, điều khiến David và Victoria lo lắng hơn cả không phải bản thân đoạn quảng cáo, mà là những gì nó phản ánh về mối quan hệ đang ngày càng xa cách giữa Brooklyn với gia đình. Một số người thân cận thậm chí còn đặt câu hỏi về vai trò của Nicola Peltz.

Nhà Beckham đã rạn nứt từ lâu (Ảnh: Getty, IGNV)

"Có một bầu không khí nặng nề bao trùm cả gia đình. Mọi người rất buồn và bối rối sau chuyện này. Nicola không hề chia sẻ quảng cáo đó lên mạng xã hội dù trước đây hai người luôn quảng bá mọi thứ cho nhau. Điều đó khiến nhiều người tự hỏi liệu cô ấy có phải người đứng sau tất cả hay không".

Tuy nhiên, cần nhấn mạnh rằng đây hoàn toàn là nhận định từ những người thân cận với gia đình Beckham, còn Nicola Peltz chưa đưa ra bất kỳ phản hồi nào về các cáo buộc nói trên.

Trong khi đó, những người được cho là đau lòng nhất trong câu chuyện này lại không phải David hay Victoria. Mà ông bà của Brooklyn và đặc biệt là cô em gái Harper Beckham mới là những người chịu tổn thương nhiều nhất vì sự xa cách kéo dài.

Một diễn biến gây chú ý khác xảy ra chỉ vài ngày trước khi quảng cáo DoorDash được tung ra. Phía Brooklyn đã cáo buộc gia đình "sắp đặt paparazzi" sau khi Harper xuất hiện trước căn biệt thự của anh tại Beverly Hills nhưng không gặp được anh trai. Cô bé để lại một bức thư viết tay trước khi ra về.

Đúng vào thời điểm những tranh cãi này bùng lên, Brooklyn lại trở thành tâm điểm truyền thông nhờ quảng cáo mới. Nhiều chuyên gia trong ngành truyền thông nhận định thời điểm đăng tải được lựa chọn rất khéo léo, khi World Cup đang thu hút sự chú ý toàn cầu và David Beckham cũng xuất hiện dày đặc trên truyền thông nhờ vai trò gắn liền với bóng đá.

Điều đó càng khiến dư luận tranh cãi liệu Brooklyn đơn thuần đang tham gia một chiến dịch quảng cáo hay đang vô tình - hoặc cố ý - tận dụng những lùm xùm gia đình để tạo thêm sự chú ý. Rõ ràng: cuộc chiến âm ỉ bên trong gia đình nổi tiếng bậc nhất nước Anh vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Và mỗi động thái mới của Brooklyn hay Nicola đều đang bị soi xét kỹ hơn bao giờ hết.