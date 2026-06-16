Phía David Beckham và Victoria sốc nặng trước quảng cáo mỉa mai gia đình của Brooklyn

Đoạn quảng cáo của Brooklyn Beckham đang bị chỉ trích dữ dội, phía cha mẹ ruột - David và Victoria Beckham vô cùng sốc về thái độ của cậu con trai xa cách.

Bạn bè của David và Victoria Beckham tiết lộ cặp đôi đình đám Hollywood đã vô cùng sốc sau khi con trai cả -Brooklyn Beckham lợi dụng cuộc xung đột với gia đình để phục vụ một hợp đồng quảng cáo trị giá lớn. Trong đoạn video quảng bá cho dịch vụ giao đồ ăn DoorDash nhân dịp World Cup 2026, Brooklyn Beckham, 27 tuổi, xuất hiện với nụ cười đầy ẩn ý và nói trước ống kính:

"Có lẽ mọi người đang thắc mắc tại sao tôi lại xem World Cup 2026 ở nhà"... Sau đó anh kết thúc quảng cáo bằng câu: "Đó là một câu chuyện dài".

Ảnh: IGNV

Đoạn video nhanh chóng gây tranh cãi khi nhiều người cho rằng Brooklyn đang ám chỉ mối quan hệ đổ vỡ với cha mẹ mình, đặc biệt trong bối cảnh cuộc chiến gia đình Beckham đã kéo dài hơn một năm. Theo các nguồn tin thân cận, David và Victoria Beckham đã bị sốc trước nội dung quảng cáo này.

Một người thân cận với gia đình chia sẻ: "Biến việc cắt đứt quan hệ với gia đình thành một trò đùa trong quảng cáo, trong khi cả gia đình đang suy sụp còn em gái và ông bà thì đau khổ không nguôi, thật sự rất khó chấp nhận".

Nguồn tin này còn cho rằng hành động của Brooklyn mang tính mâu thuẫn khi trước đó anh luôn khẳng định muốn có cuộc sống yên bình và riêng tư.

"Điều đó có vẻ hơi đạo đức giả đối với một người luôn nói rằng mình muốn hòa bình và sự riêng tư nhưng lại đang tìm cách kiếm tiền từ chính câu chuyện này. Brooklyn nói rằng cậu ấy không muốn liên quan gì tới gia đình nữa, nhưng giờ lại sử dụng một trong những di sản lớn nhất của người cha cầu thủ của mình - World Cup - như một công cụ quảng cáo".

Gia đình Beckham sốc nặng vì quảng cáo của Brooklyn (Ảnh: Matt Baron)

Người này nhấn mạnh rằng David và Victoria luôn ủng hộ việc các con tự xây dựng sự nghiệp riêng, nhưng việc mang một câu chuyện gia đình đầy đau đớn ra làm nội dung tiếp thị là điều vượt quá giới hạn.

"Brooklyn hoàn toàn có quyền tự kiếm tiền theo cách của mình, nhưng đem một câu chuyện gia đình đau lòng và kéo dài nhiều năm ra để chế giễu thì không nên chút nào".

Điều khiến quảng cáo càng gây chú ý là hàng loạt chi tiết được cho là "thông điệp ngầm". Trong video, Brooklyn ném vé xem World Cup lên bàn cà phê. Trên bàn xuất hiện một chiếc đồng hồ đắt tiền cùng một chồng thư chưa mở.

Nhiều người tin rằng đây là những chi tiết được sắp đặt có chủ đích. Chiếc đồng hồ được cho là thay thế cho mẫu Patek Philippe trị giá khoảng 250.000 bảng Anh mà David Beckham từng tặng con trai. Trong khi đó, chồng thư chưa mở khiến nhiều người liên tưởng đến việc Brooklyn từ chối liên lạc với gia đình.

Brooklyn phải hạn chế bình luận vì bị chỉ trích dữ dội

Video quảng cáo đã vấp phải làn sóng phản ứng dữ dội từ người theo dõi trên Instagram. Sau khi bị chỉ trích liên tục, Brooklyn đã thay đổi cài đặt tài khoản, chỉ cho phép những người anh theo dõi được bình luận dưới bài đăng.

Nhiều người cho rằng anh cố tình lợi dụng mâu thuẫn gia đình để quảng bá thương mại. Một bình luận viết: "Cậu biết chính xác mình đang làm gì với quảng cáo này", "Tuyệt vọng", "Cạn lời"...

Đáng chú ý, quảng cáo được đăng tải chỉ ít ngày sau khi em gái Harper Beckham được nhìn thấy mang một lá thư tới căn nhà Brooklyn và vợ Nicola Peltz đang sống tại Los Angeles nhằm cố gắng hàn gắn mối quan hệ. Tuy nhiên, Brooklyn không có mặt ở nhà vào thời điểm đó và phía anh sau đó còn cáo buộc gia đình Beckham đã dàn dựng toàn bộ sự việc để thu hút truyền thông.

Đáp lại, những người thân cận với David và Victoria gọi đây là: "Một cáo buộc không đúng sự thật và không công bằng."

Cuộc xung đột giữa Brooklyn Beckham và gia đình hiện vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Nhưng với quảng cáo mới nhất này, nhiều người tin rằng mối quan hệ giữa con trai cả nhà Beckham và phần còn lại của gia đình đã bước sang một chương căng thẳng hơn bao giờ hết.

Tú Tú.