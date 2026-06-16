World Cup 2026: Làm sao để có nhiều lượt bình chọn, “săn” 3 chiếc Samsung Galaxy S26 Ultra và voucher hàng chục triệu trên ShopeePay?

Rạng sáng 12/6 (giờ Việt Nam), World Cup 2026 chính thức khai màn, mở ra hơn một tháng sôi động với 104 trận đấu và sự góp mặt của 48 đội tuyển quốc gia.

Trong khi người hâm mộ trên toàn thế giới háo hức chờ những diễn biến đầu tiên của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, tại Việt Nam, không khí World Cup cũng đang nóng dần lên trên nhiều nền tảng số. Một trong những hoạt động thu hút sự chú ý là chương trình bình chọn kết quả trận đấu trên ShopeePay, hiện tại, mỗi trận đấu đều có hàng chục nghìn đến hàng trăm nghìn người tham gia.

Theo ghi nhận từ nền tảng, ngay trong ngày đầu tiên diễn ra chương trình "ShopeePay Hòa Nhịp Bóng Lăn - Chọn Đội Đỉnh, Rinh Quà Xịn", đã có nhiều màn rượt đuổi đua TOP giữa các người tham gia bình chọn. Dự kiến bảng xếp hạng sẽ còn nhiều biến động và con số người tham gia sẽ tiếp tục tăng khi giải đấu bước vào những trận cầu hấp dẫn hơn.

Hàng chục nghìn lượt người xem tham gia bình chọn kết quả mỗi trận đấu, bảng xếp hạng cũng bắt đầu lộ diện và cạnh tranh gay gắt, hấp dẫn.

Không chỉ đơn thuần là dự đoán thắng - thua - hòa, chương trình còn tạo nên một "sân chơi" tương tác dành cho người hâm mộ bóng đá trong suốt mùa giải.

Thông qua ứng dụng ShopeePay, người dùng có thể sử dụng lượt bình chọn để dự đoán kết quả các trận đấu và tích lũy điểm thưởng. Hệ thống bảng xếp hạng được cập nhật liên tục theo thời gian thực, tạo nên những màn cạnh tranh sôi động giữa bạn bè, đồng nghiệp hay các cộng đồng yêu bóng đá.

Theo thể lệ chương trình, người chơi có cơ hội nhận nhiều phần thưởng giá trị hàng ngày và giai đoạn và tổng kết chương trình. Cụ thể, những người chơi sở hữu điểm số cao nhất mùa giải sẽ có cơ hội nhận 3 chiếc Samsung Galaxy S26 Ultra 12GB/512GB, 2 voucher mua sắm 30 triệu, 5 voucher 10 triệu.

Giải thưởng quá hấp dẫn của chương trình "Hoà nhịp bóng lăn, chọn đội đỉnh - rinh quà xịn"

Đáng chú ý, không khí bình chọn đã bắt đầu nóng lên ngay từ trước giờ bóng lăn. Trên giao diện chương trình, nhiều trận đấu ghi nhận hàng chục nghìn lượt dự đoán từ cộng đồng người dùng, cho thấy sức hút của World Cup vẫn là một trong những sự kiện thể thao được quan tâm nhất toàn cầu.

Tham gia ShopeePay Hòa Nhịp Bóng Lăn như thế nào?

Bên cạnh việc theo dõi các trận cầu đỉnh cao của World Cup 2026, những hoạt động tương tác như bình chọn kết quả trận đấu đang góp phần kéo dài trải nghiệm của người hâm mộ ra ngoài 90 phút trên sân cỏ.

Nổi bật với quà tặng khủng, rất nhiều voucher quà xuyên suốt mỗi ngày cùng với cách thức tham gia cực kỳ đơn giản đã giúp cho chương trình Hoà Nhịp Bóng Lăn của ShopeePay trở thành một sự kiện hot hit khắp MXH những ngày qua.

Người dùng chỉ cần mở app ShooeePay, truy cập mục "Hoà Nhịp Bóng Lăn" là đã có thể dễ dàng tham gia các chương trình bình chọn kết quả và rinh quà mỗi ngày. Chơi cực kỳ dễ mà quà lại khủng lắm đấy nhé!

Người dùng cũng có thể lấy thêm nhiều lượt bình chọn một cách dễ dàng để tham gia bình chọn được nhiều hơn và có cơ hội rinh giải gần hơn. Ví dụ: Người dùng có thể làm Nhiệm vụ Truy cập trang "Nhận thưởng mỗi ngày", Nhiệm vụ Truy cập trang "Quản lý chi tiêu", Nhiệm vụ Truy cập trang "Dịch vụ liên kết với ShopeePay", Nhiệm vụ Mời bạn bè tham gia chương trình, Nhiệm vụ mời người dùng mới tải ứng dụng ShopeePay và tham gia chương trình…

Khi hàng triệu người trên thế giới cùng hướng về ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, những cuộc đua dự đoán kết quả, săn quà và cạnh tranh trên bảng xếp hạng hứa hẹn sẽ trở thành một phần không thể thiếu của mùa World Cup năm nay. Với hơn 30.000 người tham gia ngay trong ngày khai mạc, "ShopeePay Hòa Nhịp Bóng Lăn" đang cho thấy sức hút đáng kể trong cộng đồng người dùng yêu bóng đá tại Việt Nam.