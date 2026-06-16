Rodri cay cú mỉa mai Cape Verde chơi bóng "không qua nổi vạch giữa sân" sau trận Tây Ban Nha hoà sốc 0-0

Cầu thủ Rodri của Tây Ban Nha vẫn còn "cay cú" sau trận hoà của đội nhà.

Ngay trong lượt trận ra quân tại bảng H World Cup 2026 diễn ra vào rạng sáng 16/6, địa chấn đã xảy ra trên sân vận động Mercedes-Benz khi ứng cử viên vô địch Tây Ban Nha bị đội bóng nhược tiểu Cape Verde cầm hòa với tỷ số không bàn thắng. Kết quả này được truyền thông quốc tế đánh giá là một trong những bất ngờ lớn nhất kể từ đầu giải đấu.

Sau trận đấu, tiền vệ thủ quân Rodri đã không giấu nổi sự thất vọng và lên tiếng về lối chơi tử thủ của đối phương. Trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình La 1, ngôi sao đang khoác áo Manchester City thẳng thắn chia sẻ:

"Đó là cách họ lựa chọn để thi đấu. Họ gần như không vượt qua nổi vạch giữa sân trong suốt cả trận. Điều duy nhất chúng tôi cần làm là phải cải thiện khả năng dứt điểm của chính mình".

Rodri cũng nhiều lần bất lực trước khung thành đối phương (Ảnh: Getty)

Dù vậy, tiền vệ 30 tuổi vẫn cố tìm kiếm một điểm sáng khi khẳng định hệ thống phòng ngự của "Bò tót" đã chơi tốt và hoàn toàn vô hiệu hóa mọi nỗ lực phản công của đối thủ.

Suốt 90 phút bóng lăn, kịch bản trận đấu diễn ra hoàn toàn một chiều. Tây Ban Nha kiểm soát hoàn toàn thế trận, áp đảo tuyệt đối về tỷ lệ giữ bóng và liên tục dồn ép đối phương về phần sân nhà. Tuy nhiên, các học trò của huấn luyện viên Luis de la Fuente lại tỏ ra hoàn toàn bế tắc trước "xe buýt hai tầng" được tổ chức vô cùng kỷ luật và kiên cường của Cape Verde.

Cơ hội rõ rệt nhất của đại diện châu Âu đến từ cú dứt điểm đưa bóng tìm đến đúng xà ngang của tiền đạo Ferran Torres. Trong nỗ lực tìm kiếm bàn thắng khai thông thế bế tắc, ông De la Fuente đã tung thần đồng Lamine Yamal vào sân ở 20 phút cuối trận. Dù thi đấu xông xáo, sự cơ động của ngôi sao trẻ này vẫn không đủ để xuyên phá bức tường phòng ngự kiên cố của đối phương.

Tây Ban Nha gặp khó trong việc triển khai tấn công (Ảnh: Getty)

Trái ngược với sự bực dọc của Rodri và nỗi thất vọng tràn trề từ người hâm mộ xứ sở đấu bò, trận hòa này không khác gì một chiến thắng lịch sử đối với Cape Verde.

Với một quốc gia nhỏ bé chỉ vỏn vẹn khoảng 525.000 dân và đây mới là lần đầu tiên trong lịch sử giành vé tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, việc cầm chân đội bóng xếp hạng hạt giống hàng đầu thế giới là một kỳ tích ngoài sức tưởng tượng. Trận hòa quả cảm này không chỉ mang về điểm số lịch sử cho Cape Verde mà còn là lời khẳng định đanh thép cho sự xứng đáng của họ tại sân chơi World Cup 2026.

World Cup 2026 hứa hẹn sẽ còn nhiều diễn biến bất ngờ khi số đội bóng tham dự đã tăng kên 48 đội. Các đội bóng tân binh hoàn toàn có thể tạo nên những địa chấn khiến những "ông lớn" phải dè chừng như cách mà Cape Verde đã làm với Tây Ban Nha.