CĐV Argentina bị từ chối visa đến World Cup 2026 xem Messi bất ngờ được tặng TV miễn phí

World Cup 2026 mới chỉ bắt đầu nhưng một câu chuyện hy hữu tại Argentina đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới.

Hàng chục CĐV Argentina từng háo hức lên kế hoạch sang Mỹ cổ vũ đội nhà đã phải nhận tin sét đánh khi bị từ chối cấp visa nhập cảnh. Tuy nhiên, trong nỗi thất vọng ấy, họ lại bất ngờ nhận được một món quà đặc biệt: những chiếc TV hoàn toàn miễn phí.

Ý tưởng có phần kỳ lạ này đến từ Newsan, một trong những công ty điện tử lớn của Argentina. Doanh nghiệp này đã phát động chương trình tặng TV Noblex cho những người hâm mộ có thể chứng minh rằng đơn xin visa vào Mỹ của họ bị từ chối.

Theo thể lệ, 100 cổ động viên đầu tiên mang giấy xác nhận bị từ chối visa đến văn phòng của công ty tại Buenos Aires sẽ được nhận một chiếc TV mới.

Chiến dịch nhanh chóng gây sốt nhờ khẩu hiệu độc đáo: "Hãy đưa cho chúng tôi visa bị từ chối của bạn và nhận một chiếc TV miễn phí".

Những hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy nhiều người hâm mộ vui vẻ tạo dáng bên những chiếc TV mới nhận được. Trên các thùng hàng còn được dán những dòng chữ hài hước như "Visa bị từ chối" và "TV được phê duyệt", biến nỗi buồn không thể đến World Cup thành một kỷ niệm đáng nhớ.

Một số người hâm mộ may mắn bị từ chối nhập cảnh vào Mỹ xem World Cup sẽ được tặng tivi miễn phí. (Nguồn: Reuters) Một số người hâm mộ may mắn bị từ chối nhập cảnh vào Mỹ xem World Cup sẽ được tặng tivi miễn phí. (Nguồn: Reuters)

Đội đương kim vô địch World Cup bước vào giải đấu với đầy sự tự tin (Ảnh: Getty) Đội đương kim vô địch World Cup bước vào giải đấu với đầy sự tự tin (Ảnh: Getty)

Đối với người hâm mộ Argentina, World Cup 2026 mang ý nghĩa đặc biệt hơn nhiều so với một giải đấu thông thường. Đây được xem là kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp của Lionel Messi, người đã đưa Albiceleste lên ngôi vô địch thế giới tại Qatar 2022.

Chính vì vậy, hàng nghìn CĐV đã cố gắng tìm mọi cách để có mặt tại Mỹ, Canada và Mexico nhằm tận mắt chứng kiến những bước chạy cuối cùng của siêu sao 38 tuổi trên sân khấu lớn nhất bóng đá thế giới.

Thế nhưng không phải ai cũng thực hiện được giấc mơ đó. Tomas Vageller, game thủ chuyên nghiệp 24 tuổi, là một trong những người bị từ chối visa. Anh chia sẻ đầy tiếc nuối: "Tôi đi xin visa vì tất cả chúng tôi đều nghĩ đây sẽ là kỳ World Cup cuối cùng của Messi. Thật buồn khi tôi không thể được tận mắt chứng kiến điều đó. Nhưng thôi, ít nhất tôi cũng ra về với một món quà".

Dù không thể xuất hiện trên khán đài tại Mỹ, những người hâm mộ này vẫn sẽ đồng hành cùng đội tuyển Argentina theo một cách rất đặc biệt: theo dõi Messi và các đồng đội từ phòng khách nhà mình trên những chiếc TV mới tinh.

Trong khi đó, Argentina chuẩn bị bước vào hành trình bảo vệ ngôi vương bằng trận ra quân gặp Algeria. Với nhiều người hâm mộ bị kẹt lại quê nhà, chiếc TV miễn phí có lẽ là sự an ủi hiếm hoi cho giấc mơ World Cup dang dở. Nhưng hơn tất cả, điều họ mong chờ vẫn là được chứng kiến Messi viết tiếp những chương cuối cùng trong sự nghiệp huyền thoại của mình.