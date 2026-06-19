Gia đình hé lộ tình hình sức khoẻ của bố Messi, đằng sau những giọt nước mắt siêu sao tại World Cup

Gia đình Lionel Messi chính thức lên tiếng về tình trạng sức khỏe của ông Jorge.

Trước hàng loạt tin đồn thất thiệt lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội, gia đình siêu sao bóng đá Lionel Messi mới đây đã chính thức đưa ra thông báo làm rõ tình trạng sức khỏe của ông Jorge Messi – cha đồng thời là người đại diện lâu năm của anh.

Theo thông tin từ phía gia đình, ông Jorge Messi (68 tuổi) hiện đang được điều trị và giám sát y tế vì một căn bệnh không tiết lộ cụ thể. Dù vậy, thông báo mang lại tín hiệu tích cực khi xác nhận sức khỏe của ông đang "hồi phục và có những tiến triển rất khả quan" phù hợp với phác đồ điều trị.

Bố của Messi gặp vấn đề về sức khỏe (Ảnh: Getty)

Động thái lên tiếng này được đưa ra nhằm dập tắt những suy đoán ác ý, bao gồm cả một số tin đồn thất thiệt tuyên bố ông Jorge đã qua đời. Gia đình Messi đã thẳng thắn chỉ trích sự "thiếu nhạy cảm, tôn trọng và tử tế" từ một bộ phận MXH.

Messi khóc ở trận mở màn của Argentina ở World Cup vì tình hình sức khỏe của bố (Ảnh: Getty)

Thông tin này đồng thời đã giải mã cho khoảnh khắc đầy xúc động của Lionel Messi tại trận mở màn chiến dịch World Cup 2026 của đội tuyển Argentina. Sau khi ghi bàn thắng đầu tiên trong cú hat-trick giúp nhà ĐKVĐ thế giới đánh bại Algeria với tỷ số 3-0, thủ quân của Argentina đã không kìm được những giọt nước mắt ngay trên sân cỏ. Trả lời phỏng vấn sau trận đấu, Messi cũng đã xác nhận anh đang phải trải qua một giai đoạn khó khăn về mặt cá nhân hoàn toàn không liên quan đến bóng đá.