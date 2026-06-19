Drama World Cup 2026: Chị gái Ronaldo công kích Bruno Fernandes, nội bộ Bồ Đào Nha nháo nhào chỉ sau trận mở màn thất vọng

Trận hòa 1-1 trước CHDC Congo không chỉ khiến Bồ Đào Nha đánh mất lợi thế tại World Cup 2026 mà còn kéo theo những đồn đoán về mâu thuẫn trong nội bộ đội tuyển.

Bồ Đào Nha đang trải qua những ngày đầy sóng gió sau trận hòa thất vọng trước CHDC Congo ở lượt trận mở màn World Cup 2026. Được đánh giá là một trong những ứng viên nặng ký cho chức vô địch, đoàn quân của HLV Roberto Martinez lại gây thất vọng khi chỉ giành được 1 điểm trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn rất nhiều.

Joao Neves giúp Bồ Đào Nha vươn lên dẫn trước từ sớm, nhưng Yoane Wissa đã ghi bàn gỡ hòa cho Congo ngay trước giờ nghỉ giải lao. Trong phần còn lại của trận đấu, dù kiểm soát bóng vượt trội, đội bóng châu Âu không thể tìm được bàn thắng quyết định.

Kết quả này ngay lập tức kéo theo làn sóng chỉ trích dữ dội từ truyền thông và người hâm mộ Bồ Đào Nha. Người bị nhắc đến nhiều nhất đương nhiên là Cristiano Ronaldo.

Ở tuổi 41, siêu sao thuộc biên chế Al Nassr tiếp tục được trao suất đá chính nhưng có màn trình diễn khá mờ nhạt. Ronaldo chỉ chạm bóng 25 lần trong cả trận, không tung ra nổi một cú sút trúng đích và gần như không tạo ra cơ hội đáng kể nào cho đội nhà.

Nhiều ý kiến cho rằng đã đến lúc HLV Roberto Martinez cần mạnh tay hơn với CR7, thậm chí để anh ngồi dự bị nhằm tạo cơ hội cho các phương án tấn công trẻ trung hơn. Tuy nhiên, giữa lúc Ronaldo trở thành mục tiêu công kích, một diễn biến khác lại khiến dư luận đặc biệt chú ý.

Katia Aveiro - chị gái của Ronaldo - được phát hiện đã nhấn "thích" một bài đăng trên Instagram chỉ trích Bruno Fernandes. Bài đăng này cho rằng tiền vệ Manchester United luôn chơi tốt ở cấp CLB nhưng không thể hiện được vai trò tương tự trong màu áo đội tuyển quốc gia. Thậm chí, tác giả còn ví Bruno Fernandes với Raphinha của tuyển Brazil - cầu thủ đang hứng chịu nhiều chỉ trích sau lượt trận đầu tiên World Cup.

Chị gái Ronaldo nhấn thích bài đăng công kích Bruno Fernandes

Dù Katia không trực tiếp bình luận hay phát biểu gì thêm, hành động tương tác với bài viết đã đủ khiến mạng xã hội bùng nổ. Nhiều cổ động viên cho rằng đây là dấu hiệu cho thấy những bất đồng đang xuất hiện xung quanh đội tuyển Bồ Đào Nha, đặc biệt khi Bruno Fernandes vốn được xem là một trong những đối tác quan trọng nhất của Ronaldo trên hàng công.

Trong khi đó, HLV Roberto Martinez cũng đang chịu áp lực lớn vì quyết định giữ Ronaldo trên sân đến hết trận. Phút 83, khi Bồ Đào Nha đang rất cần bàn thắng, chiến lược gia người Tây Ban Nha quyết định thay Vitinha bằng Goncalo Ramos thay vì rút Ronaldo khỏi sân.

Quyết định này bị nhiều chuyên gia chỉ trích. Cựu tiền đạo tuyển Anh Chris Sutton thậm chí cho rằng Martinez "không đủ dũng cảm" để thay Ronaldo. Tuy nhiên, HLV trưởng Bồ Đào Nha vẫn bảo vệ học trò.

Ronaldo bị chế giễu sau trận ra quân của Bồ Đào Nha (Ảnh: Getty)

Ông khẳng định Ronaldo vẫn mang lại giá trị chiến thuật nhờ khả năng thu hút hậu vệ đối phương và tạo khoảng trống cho các đồng đội. "Không có lý do gì để đưa Cristiano ra khỏi sân khi đội bóng đang cần bàn thắng", Martinez nhấn mạnh sau trận đấu.

Điều đáng chú ý là tương lai của chính Martinez cũng đang trở thành chủ đề nóng. Nhiều nguồn tin từ châu Âu cho biết Al Nassr đang cân nhắc bổ nhiệm nhà cầm quân 52 tuổi sau World Cup 2026. Nếu thương vụ xảy ra, Martinez sẽ tái hợp với Ronaldo ở cấp CLB chỉ vài tháng sau giải đấu trên đất Mỹ.

Từ một ứng viên vô địch, Bồ Đào Nha giờ đây đang đối diện với hàng loạt dấu hỏi. Phong độ của Ronaldo, những tranh cãi xoay quanh Bruno Fernandes, áp lực dành cho Martinez và cả những tin đồn hậu trường đang khiến bầu không khí trong đội tuyển trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.

Và nếu không sớm cải thiện tình hình, trận hòa trước Congo có thể chỉ mới là khởi đầu cho một kỳ World Cup đầy biến động của Selecao châu Âu.