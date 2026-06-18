Huyền thoại Thierry Henry bóc trần Ronaldo: "Ích kỷ"

Thierry Henry chỉ trích Cristiano Ronaldo, cho rằng anh ấy đang làm hại đội tuyển Bồ Đào Nha.

Trận hòa thất vọng 1-1 của đội tuyển Bồ Đào Nha trước CHDC Congo tại lượt trận mở màn World Cup 2026 không chỉ để lại nỗi lo về mặt điểm số, mà còn làm bùng nổ những tranh cãi gay gắt xung quanh siêu sao Cristiano Ronaldo. Dù chính thức đi vào lịch sử với tư cách cầu thủ lớn tuổi nhất (41 tuổi 132 ngày) đá chính tại một kỳ World Cup, màn trình diễn của CR7 lại nhận về "gáo nước lạnh" từ các huyền thoại bóng đá, đặc biệt là cựu danh thủ Thierry Henry.

Xuất hiện với vai trò chuyên gia phân tích trên kênh Fox Sports, Thierry Henry đã không ngần ngại bóc tách lối chơi của tiền đạo người Bồ Đào Nha, khẳng định khao khát ghi bàn cá nhân của Ronaldo đang vô tình phá vỡ tính tập thể và làm hại đội bóng.

Để minh chứng cho nhận định của mình, Henry đã mổ xẻ một tình huống chiến thuật bước ngoặt ở phút 68 của trận đấu. Khi hậu vệ cánh João Cancelo đang dâng cao và triển khai bóng, thay vì thực hiện một bước chạy thông minh hướng về phía vòng cấm địa để kéo giãn hàng phòng ngự đối phương, mở ra khoảng trống mênh mông cho Bruno Fernandes băng cắt thì Ronaldo lại chọn cách di chuyển cắt ngang chính hướng chạy của Fernandes để đòi bóng cho riêng mình. Tình huống kết thúc bằng cú dứt điểm đi chệch cột dọc trong sự tiếc nuối của các đồng đội.

"Một điều cực kỳ quan trọng mà tôi muốn khán giả truyền hình phải hiểu rõ: Đội tuyển cần bàn thắng, chứ không phải cá nhân bạn cần bàn thắng," Henry thẳng thắn chỉ trích. "Chỉ vì khát khao ghi bàn của riêng mình, Ronaldo đã giẫm chân vào khoảng không gian của Bruno Fernandes. Nếu anh ấy di chuyển thông minh về phía vùng cấm, Bruno đã có một pha đệm bóng cận thành dễ dàng. Chính sự ích kỷ đó đã khiến việc phòng ngự của đối phương trở nên dễ dàng hơn rất nhiều", Thierry Henry chia sẻ.

Thierry Henry chỉ trích Cristiano Ronaldo (Ảnh: Marca)

Đồng quan điểm với cựu tiền đạo Arsenal, huyền thoại Zlatan Ibrahimovic cũng lên tiếng khẳng định nhiệm vụ cơ bản của một trung phong trong hoàn cảnh đó là phải di chuyển từ cột gần sang cột xa để tạo khoảng trống cho tuyến hai băng lên. Việc Ronaldo cố tình tranh chấp không gian với đồng đội là một sai lầm sơ đẳng về mặt chiến thuật.

Các số liệu thống kê sau trận đấu cũng đang chống lại siêu sao 41 tuổi. Suốt 90 phút góp mặt trên sân tại Houston, Ronaldo bất lực trong việc tìm kiếm mảng lưới đối phương và thậm chí không có nổi một cú sút trúng đích. Trận hòa bạc nhược ngày ra quân đang đặt ra một dấu hỏi lớn cho HLV trưởng đội tuyển Bồ Đào Nha liệu việc tiếp tục đóng đinh Ronaldo ở vị trí đá chính có đang là rào cản lớn nhất trên hành trình chinh phục cúp vàng của thế hệ vàng "Selecao châu Âu"?