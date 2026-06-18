Messi khóc vì bố ốm nặng

Lý do Messi bật khóc nức nở ngay trên sân sau khi lập siêu phẩm cho Argentina ở World Cup.

Trận đấu mở màn của đội tuyển Argentina tại World Cup 2026 gặp Algeria chứng kiến một ngày đầy giông bão cảm xúc đối với Lionel Messi. Trong ngày chạm cột mốc lịch sử 200 lần khoác áo đội tuyển quốc gia, siêu sao 38 tuổi đã rực sáng với một cú hat-trick đẳng cấp. Ở khoảnh khắc ghi bàn đầu tiên, những giọt nước mắt rưng rưng trên gương mặt của người đội trưởng.

Siêu sao người Argentina nghẹn ngào thừa nhận: "Thú thật, điều này hoàn toàn không liên quan đến thể thao. Những ngày qua thực sự vô cùng khó khăn và phức tạp đối với tôi. Tôi vô cùng biết ơn ban huấn luyện cũng như các đồng đội, họ đã luôn ở bên cạnh và tiếp thêm sức mạnh để tôi có thể vượt qua giai đoạn này".

Theo các nguồn tin uy tín từ các đài truyền hình lớn tại quê nhà Argentina, bao gồm Radio Mitre, nguyên nhân dẫn đến sự suy sụp tinh thần của Messi chính là tình trạng sức khỏe đang ngày một chuyển biến xấu của ông Jorge Messi - bố của anh. Ở tuổi 68, người cha kiêm người đại diện lâu năm của siêu sao này đã phải chống chọi với bạo bệnh suốt nhiều tháng qua. Đầu năm nay, ông từng phải nhập viện khẩn cấp để thực hiện các cuộc kiểm tra chuyên sâu về tim mạch và thần kinh. Đáng buồn thay, ngay trong những ngày cận kề trận ra quân của Albiceleste tại World Cup, tình trạng của ông Jorge bất ngờ chuyển biến tiêu cực, đẩy gia đình Messi vào trạng thái báo động.

Bố của Messi gặp vấn đề về sức khoẻ (Ảnh: Getty)

Bước vào giải đấu lớn có thể là cuối cùng trong sự nghiệp với một trái tim trĩu nặng, Messi vẫn nén đau thương để cống hiến trọn vẹn 80 phút thi đấu thăng hoa trên sân. Cú hat-trick kiên cường này không chỉ giúp Argentina giành trọn 3 điểm, mà còn đưa Messi san bằng kỷ lục của huyền thoại Miroslav Klose để trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử các kỳ World Cup với 16 pha lập công. Phía sau ánh hào quang rực rỡ của một vị vua bóng đá, người ta lại thấy một góc khuất rất đời thường của Messi - một người con đang ngày đêm lo lắng cho sự sống còn của cha mình, nhưng vẫn phải gánh vác trên vai niềm kỳ vọng của cả một dân tộc.