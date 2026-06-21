Có thể bạn chưa kết: Kỳ lạ Hà Lan lập kỷ lục 14 trận bất bại qua 3 kỳ World Cup vẫn không vô địch

Kỳ lạ kỷ lục World Cup của Hà Lan.

Đội tuyển quốc gia Hà Lan đã chính thức viết lại lịch sử bóng đá thế giới sau chiến thắng áp đảo 5–1 trước Thụy Điển tại Sân vận động NRG (Houston), thuộc khuôn khổ bảng F World Cup 2026. Kết quả này không chỉ mở toang cánh cửa vào vòng knock-out cho "Cơn lốc màu da cam", mà còn giúp họ thiết lập một kỷ lục vô tiền khoáng hậu: Chuỗi 14 trận bất bại liên tiếp tại các vòng chung kết World Cup.

Hà Lan bất bại qua 3 kỳ World Cup (Ảnh: Getty)

Kỷ lục 14 trận bất bại

Với 9 trận thắng và 5 trận hòa, thầy trò huấn luyện viên Ronald Koeman đã chính thức phá vỡ kỷ lục cũ (13 trận) từng tồn tại suốt 60 năm qua của thế hệ vàng bóng đá Brazil. Trong giai đoạn từ năm 1958 đến 1966, kỷ lục của Brazil cùng huyền thoại Pelé đã mang về cho xứ sở Samba hai chức vô địch thế giới liên tiếp, trước khi bị chặn đứng bởi Hungary trên đất Anh. Giờ đây, cột mốc huyền thoại đó đã bị người Hà Lan chính thức xô đổ.

Chuỗi trận không thua lịch sử của Hà Lan được kéo dài qua ba kỳ World Cup gồm 2014, 2022 và 2026 (xen kẽ bởi việc họ vắng mặt tại giải đấu năm 2018). Lần cuối cùng "Cơn lốc màu da cam" phải nếm mùi thất bại trong thời gian thi đấu chính thức hoặc hiệp phụ tại một ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã từ trận chung kết năm 2010 trước Tây Ban Nha.

Nhiều người hâm mộ có thể thắc mắc về tính chính xác của kỷ lục này, bởi Hà Lan từng bị Argentina loại tại bán kết World Cup 2014 và tứ kết World Cup 2022. Tuy nhiên, theo quy định thống kê chính thức của FIFA, các trận đấu phải phân định bằng loạt sút luân lưu được tính là một trận hòa. Nhờ quy định kỹ thuật này, mạch bất bại của đại diện châu Âu vẫn được bảo toàn vẹn nguyên.

Sau trận ra quân có phần chuệch choạc khi để Nhật Bản cầm hòa 2–2, Hà Lan bước vào lượt trận thứ hai với áp lực đè nặng. Dẫu vậy, họ đã đập tan mọi hoài nghi bằng một màn trình diễn tấn công mãn nhãn. Bộ đôi tiền đạo Cody Gakpo và Brian Brobbey tỏa sáng rực rỡ khi mỗi người lập một cú đúp, trước khi Crysencio Summerville ghi bàn thắng thứ năm để ấn định chiến thắng hủy diệt 5–1.

Hà Lan giữ chuỗi trận bất bại nhiều nhất thế giới ở World Cup (Ảnh: BR Football)

14 trận bất bại vẫn chưa vô địch

Dù chiếm lĩnh vị trí độc tôn lịch sử, bóng đá Hà Lan vẫn phải đối mặt với một nghịch lý đầy cay đắng khi so sánh với Brazil. Trong khi chuỗi 13 trận bất bại của người Nam Mỹ mang về hai cúp vàng thế giới, thì chuỗi 14 trận của Hà Lan vẫn chưa thể giúp quốc gia này một lần chạm tay vào vinh quang cao nhất. Chiến thắng rực rỡ tại Houston không chỉ đưa họ vào sách kỷ lục, mà quan trọng hơn, nó tiếp thêm sự tự tin để Hà Lan hướng tới mục tiêu tối thượng xoá bỏ danh xưng "vua về nhì" tại kỳ World Cup năm nay.