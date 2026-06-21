Khoảnh khắc kinh hoàng: Máy bay chở đội tuyển dự World Cup bị sét đánh giữa không trung, cả đội la hét hoảng loạn

Một chuyến bay biến thành ký ức kinh hoàng nhất sự nghiệp của các tuyển thủ xứ Wales. Trên đường tới trận đấu vòng loại World Cup, máy bay chở toàn đội bất ngờ bị sét đánh giữa không trung, buộc phải hạ cánh khẩn cấp.

World Cup luôn mang đến những câu chuyện khó tin. Nhưng có lẽ ít ai ngờ rằng một đội tuyển quốc gia lại phải trải qua "thử thách sinh tồn" ngay trên đường tới sân đấu.

Sự việc xảy ra với đội tuyển nữ xứ Wales trong chuyến hành quân tới Montenegro để thi đấu vòng loại World Cup nữ 2027. Ban đầu, tất cả chỉ nghĩ đây là một chuyến bay bình thường. Cho đến khi thời tiết bắt đầu chuyển xấu.

Bầu trời Montenegro xuất hiện những đám mây đen dày đặc cùng sấm sét liên tục. Phi công thông báo điều kiện thời tiết không đảm bảo an toàn để hạ cánh nên máy bay phải tiếp tục bay vòng trên không trung chờ bão tan. Điều không ai mong muốn sau đó đã xảy ra.

Giữa lúc máy bay đang bay trong khu vực giông bão, một tia sét bất ngờ đánh trúng thân máy bay. Tiền vệ Ffion Morgan, người đang khoác áo West Ham, đã ghi lại được khoảnh khắc đáng sợ đó. Theo lời kể của cô, một luồng sáng xanh trắng bất ngờ chạy dọc từ đầu đến cuối khoang hành khách. Tiếng hét lập tức vang lên khắp máy bay.

Ảnh: JamPress

"Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ vì thấy thời tiết quá lạ. Tôi nghĩ Montenegro phải có nắng chứ không phải toàn tia chớp như thế này. Phi công nói chúng tôi chưa thể hạ cánh nên phải tiếp tục bay vòng. Nhưng vấn đề là chúng tôi đang bay thẳng vào cơn bão. Rồi máy bay bị sét đánh", Morgan kể lại.

Ngay sau cú đánh trời giáng ấy, toàn bộ khoang máy bay chìm trong bóng tối vài giây khiến nhiều người hoảng loạn. Phi công lập tức đưa ra quyết định khẩn cấp. Không hạ cánh xuống Montenegro nữa. Đích đến mới là Italia.

Chiếc máy bay cuối cùng hạ cánh an toàn tại thành phố Brindisi. Tưởng rằng cơn ác mộng đã kết thúc. Nhưng đó mới chỉ là khởi đầu. Do hạ cánh ngoài kế hoạch, gần 60 thành viên của đội tuyển bất ngờ rơi vào cảnh mắc kẹt giữa đêm.

Khách sạn trong khu vực gần như không còn phòng trống. Ban huấn luyện và đội ngũ hậu cần phải chạy đôn chạy đáo tìm nơi nghỉ cho các cầu thủ. Cuối cùng, nhiều HLV và nhân viên chấp nhận ngủ lại sân bay để nhường những chiếc giường ít ỏi còn sót lại cho các tuyển thủ.

Morgan ghi lại kí ức kinh hoàng khi máy bay của đội tuyển Montenegro bị sét đánh khi đang bay đến tham dự một trận đấu vòng loại World Cup (Ảnh: JamPress)

Morgan cùng một số đồng đội may mắn tìm được phòng khách sạn. Nhưng phần lớn thành viên còn lại phải trải qua đêm dài trong tình trạng vừa mệt mỏi vừa lo lắng. "Chúng tôi đói, kiệt sức và hoàn toàn không biết kế hoạch tiếp theo là gì", nữ tiền vệ kể lại.

Ngày hôm sau, khi thời tiết ổn định hơn, cả đội mới có thể lên một chuyến bay ngắn khoảng 20 phút để tới Montenegro. Điều đáng nể là bất chấp việc vừa trải qua một đêm gần như thức trắng, tuyển nữ Wales vẫn ra sân thi đấu theo đúng lịch.

Kết quả, họ cầm hòa chủ nhà Montenegro 1-1. HLV trưởng Rhian Wilkinson sau trận đấu thừa nhận đây là chuyến đi mà bà tin các học trò sẽ nhớ suốt đời. "Tôi nghĩ đây sẽ là câu chuyện mà họ kể lại mãi mãi. Khi viết hồi ký trong tương lai, chắc chắn sẽ có một chương riêng dành cho chuyến đi này".

Nữ HLV gọi đây là "một chuyến đi kinh hoàng thực sự", không chỉ vì sự cố sét đánh mà còn bởi áp lực tâm lý khủng khiếp mà toàn đội phải trải qua. May mắn thay, điều quan trọng nhất vẫn là tất cả đều an toàn.